Angelina Jolie no nos ‘reconoce’, elogia la libertad de expresión

Actor ganador de un Oscar Angelina Joliequien esta en España Festival de Cine de San Sebastián Con la «alta costura» de Alice Winocour, se le hizo una pregunta oportuna en la conferencia de prensa del festival: ¿Qué temes como artista y estadounidense? El actor suspiró profundamente y se tomó unos momentos para responder antes de decir: «Es una pregunta muy difícil».

«Amo a mi país, pero en este momento, no reconozco a mi país», dijo Jolie. «Siempre he vivido internacionalmente, mi familia es internacional, mis amigos, mi vida … mi cosmovisión es igual, unida e internacional. Cualquier cosa en cualquier lugar que divida o limite las expresiones y libertades personales de cualquiera, creo, es muy peligroso. Estos son tiempos tan serios que debemos tener cuidado de no decir cosas casualmente. Estos son muy, muy pesados ​​tiempos, concluyendo el actor.

Es importante tener en cuenta que el comentario de Jolie sobre la libertad de expresión se produce pocos días después de que ABC de Disney tomó el popular programa nocturno de Jimmy Kimmel de su horario «indefinidamente». La decisión se produjo después de que uno de los mayores propietarios de las estaciones de televisión en los Estados Unidos, Nexstar Media, dijo que tenía la intención de evitar las transmisiones del programa después de los comentarios que hizo el anfitrión sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Esta es la primera vez que Jolie asiste al festival español. Ella se une a otros nombres de la lista A como Colin Farrell («Ballada de un pequeño jugador») y Jennifer Lawrence, quien recogerá un premio a logro profesional Donostia, el más alto honor de San Sebastian, el 26 de septiembre.

«Couture» está jugando en competencia en el Festival Vasco. Ambientada durante la locura de la Semana de la Moda de París, el drama sigue las vidas entrelazadas de tres mujeres: Jolie’s Maxine, una cineasta estadounidense que descubre que tiene cáncer de seno; Ada (Anyier Anei), una modelo que escapa de su futuro predeterminado en su hogar de Sudán; y maquillador Angèle (Ella Rumpf).

También se le preguntó a Jolie sobre los paralelismos entre su vida real y su personaje en «Couture», dado que el actor decidió tener una mastectomía doble y retirarse las trompas ováricas y de Falopio después de enterarse de que transporta el gen BRCA 1, lo que aumentó significativamente sus posibilidades de desarrollar cánceres de mama y ovario.

«Perdí a mi madre y a mi abuela muy joven, así que decidí tener una mastectomía doble hace aproximadamente una década», dijo Jolie. «Esas fueron mis elecciones. No digo que todos deberían hacerlo de esa manera, pero es importante tener la opción. No me arrepiento. Cualquiera que haya pasado por algo se siente vulnerable y solo. Hay algo particular en los cánceres de las mujeres porque [they] afectar cómo nos sentimos como mujeres «.

El actor dijo que la película también lleva un mensaje importante «para cualquiera que esté con una mujer que aman», que es hablar sobre el deseo y la sexualidad dentro de un contexto posterior al diagnóstico. «Cuando leí eso [Maxine] fue diagnosticado, tuve una idea a dónde iba a ir, [but] Ciertamente no pensé que iba a terminar como termina. No pensé que el deseo aún fuera parte de la película. Es importante vivir y ser deseable como mujer, y que aquellos que aman a una mujer lo saben «.

El actor francés Louis Garrel («Little Women»), que interpreta el interés amoroso de Jolie en la película, fue muy franco cuando se hizo eco de su coprotagonista. Garrel dijo que la película habla sobre el cáncer a través del sexo, y agregó: «En general, cuando hablas de cáncer, especialmente el cáncer de seno, las películas usan un tono patético».

«Y no es patético en absoluto. También está conectado al deseo. Somos más extraños que eso como seres humanos. Incluso si alguien perdió el seno, puede ser más emocionante eróticamente. Debes entender que los hombres pueden ser erotizados de varias maneras. Estamos entusiasmados con cosas tan extrañas a veces. No tengas miedo de nada. Las mentes de los hombres son más originales de lo que dicen las revistas», dijo el actor a la ruptura de la habitación.

Jolie contuvo las lágrimas cuando un miembro de la audiencia le agradeció «por hablar siempre de Palestina y personas que no tienen voz». Ese mismo miembro de la audiencia mencionó el hecho de que el actor usa un collar en «Couture» que pertenecía a su madre, actor y activista Marcheline Bertrand, preguntando qué pensó que Jolie pensó que su madre tendría que decirle a su personaje en la película.

«Es muy difícil hablar [about] Mi madre «, dijo Jolie, visiblemente emocional».[Maxine] Amaría a mi madre. Llegué el collar de mi madre. También usé sus cenizas. Pensé mucho en ella. Creo que todos en esta habitación se han sentado en una habitación de hospital. Tal vez algunos de ustedes hayan pasado por cosas más pesadas. En la película, pensaría en estos momentos y deseo [my mother] tenía esta comunidad. Desearía que pudiera hablar tan abiertamente como he estado y que la gente respondiera tan gentilmente como tú ”.

El actor concluyó emocionalmente diciendo que su madre «le habría dicho a Maxine que viviera todos los días y se concentraría en la vida».