Angelina Jolie, Jude Law y Ben Kingsley Films actúan en el Mar Rojo

El Festival de Cine del Mar Rojo dio a conocer su programación el martes, con películas protagonizadas por Angelina Jolie, Paul Dano, Jude Law, Anthony Mackie y Ben Kingsley entre la selección. El festival comienza el 4 de diciembre con la película biográfica del Príncipe Naseem “Giant” (ver historia separada), protagonizada por Amir El Masry y Pierce Brosnan.

La línea International Spectacular incluye el drama dirigido por Angelina Jolie “Couture” de Alice Winocour; el anime “Scarlet” de Mamoru Hosoda, basado en “Hamlet” de Shakespeare; la comedia y thriller político de Olivier Assayas, “El mago del Kremlin”, protagonizada por Paul Dano y Jude Law; documental de danza española “Farruquito: Una historia flamenca”; y el drama de Rupert Wyatt ambientado en Arabia Saudita “Desert Warrior” con Ben Kingsley y Anthony Mackie.

El programa también incluye dos proyecciones especiales: “Sirât” de Oliver Laxe y “La voz de Hind Rajab” de Kaouther Ben Hania.

El programa Arab Spectacular presenta “Palestina 36” de Annemarie Jacir, un retrato financiado por el Mar Rojo de un fotógrafo que documenta la rebelión en el Mandato Palestino; “Unidentified”, de Haifaa Al Mansour, un thriller de detectives protagonizado por mujeres que desafía las nociones preconcebidas de violencia contra las mujeres; “A Matter of Life and Death”, una tierna historia de amor saudí ambientada en Jeddah, sede del festival; y “The Fakenapping” de Amine Lakhnech, una película de Netflix producida por Telfaz11.

La sección de Competencia, que presenta películas de Asia, África y el mundo árabe, incluye siete películas apoyadas por el ecosistema de la Red Sea Film Foundation, incluida la candidata al Premio de la Academia de Arabia Saudita “Hijra”, dirigida por Shahad Ameen; “Un mundo triste y hermoso”, un drama de Cyril Aris que rastrea el vínculo eterno de amor entre novios de la infancia; “Sink”, de Zain Duraie, un largometraje debut que sigue a una madre que lucha con el estado mental de su hijo; y la sobrenatural “Roqia” de Yanis Koussim, ambientada en la Década Negra de Argelia. También cuentan con el apoyo de la Red Sea Film Foundation la animación para adultos sobre un niño soldado africano “Allah Is Not Obliged”, que se estrenó en Annecy, y el documental keniano “Truck Mama”.

Otros aspectos destacados incluyen el estreno mundial de “Barni”, el primer drama de Mohammed Sheikh ambientado en Somalia, sobre un niño desaparecido; los estrenos en Oriente Medio y Norte de África de “Two Seasons, Two Strangers”, el drama japonés ganador del Leopardo de Oro de Locarno de Sho Miyake; “Lost Land”, el primer drama en lengua rohingya de Akio Fujimoto; “All That’s Left of You” de Cherien Dabis, que cuenta la historia de un adolescente palestino arrastrado a una protesta en Cisjordania desde la perspectiva de su madre; “Stories”, la nueva película de Abu Bakr Shawky; y el drama iraquí “El sueño de Irkalla Gligamesh”, dirigido por Mohamed Al-Daradji.