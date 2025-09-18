Angelina Jolie está lista para San Sebastian, para couture co-presente

Angelina Jolie Encontrará el cociente estrella de San Sebastián, llegando al festival español al co-presente de la directora francesa de Alice Winocour, «Couture» el 21 de septiembre.

Jolie copresentará el drama de la Semana de la Moda de París junto con los coprotagonistas Louis Garrel y Garance Marillier, también acaba de anunciar, el director Winocour y los actores ya confirmados Anyier Anei y Ella Rumpf.

«Couture» World se estrenó en Toronto, donde el drama de la Semana de la Moda de París dibujó una reacción mixta de VariedadSin embargo, fue optimista en la actuación de Jolie como Maxine Walker, directora de Goth-Glam de Hip Indie Horror Films, llamada Maxine Walker, quien aprende durante la Semana de la Moda que tiene cáncer de seno.

«Jolie, recurriendo a una antecedentes familiares de cáncer para el que ella misma se sometió a cirugías preventivas, ofrece un rendimiento vívido, dotando a Maxine con un sabro de director frío y luego un miedo y dolor a los que no podemos evitar responder», escribió Variety.

Variedad También incluyó «Couture» en su artículo, «TIFF: 15 películas Buzzy de Chris Evans, Angelina Jolie, Michaela Coel y más que tienen compradores en circulación» y «20 títulos internacionales para rastrear».

«Es Angelina Jolie como nunca la has escuchado antes. La ganadora del Oscar da su primera actuación en francés». Variedad Observado de «Couture», vendido por Hanway Films, con el grupo de cine independiente de UTA representando los derechos de América del Norte.

Las predicciones de interés de ventas ya nacieron justo antes de Toronto cuando Hanway anunció las principales ventas previas del mercado, incluida India/Pakistán con Lionsgate Play, Italia con Plaion Pictures Italy, España con Avalon y América Latina con distribución de sinapsis. Pathé distribuirá «Couture» en Francia.

Jolie se une a Jennifer Lawrence, quien obtendrá un premio de Donostia de logros profesionales, el más alto honor de San Sebastian, el 26 de septiembre.

Also expected are Colin Farrell, for Edward Berger’s Macau-set “Ballad of a Small Player,” and Matt Dillon, for Claire Denis’ “The Fence,” plus a litany of auteurs, taking in Juliette Binoche (for directorial debut, “In-I In Motion”), Richard Linklater (“Nouvelle Vague”), Olivier Assayas (“The Wizard of the Kremlin ”) y Walter Salles, quienes aceptarán este viernes el Fipresci Intl. El premio de los críticos para «I’m Still aquí», votado por los miembros de Fipresci como la mejor película de los últimos 12 meses.