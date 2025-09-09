Angelina Jolie en un drama de la Semana de la Moda de París

«Coutura«Es un drama ambientado durante la Semana de la Moda de París, protagonizando Angelina Jolie Como un personaje que es ajustado al mundo de la moda: un director de películas de terror independientes de HIP, llamado Maxine Walker, que ha venido a París para disparar a un lujoso corto (presenta un bosque de fuego y lobos y una modelo que toca un vampiro con colmillos) que está listo para acompañar un espectáculo de moda de moda nota. (La casa nunca se nombra, pero la sugerencia es que es Chanel). Todo lo cual hace que la «alta costura» suene como una película de backstage que es brillante, brillante y combustible y caliente.

En realidad, sin embargo, la película es extremadamente neutral y discreta en ese estilo francés no documental pero de unas de forma similar. Jolie está en el centro de una pieza de conjunto que está estructurada como un divagador neorrealista suelto, construido alrededor de personajes como una modelo de 18 años de Sudán (Anyier Anei) que se lanza como la nueva cara «exótica» de la moda; un maquillador (Fella Rumpf) que escribe una memoria que le dijo no tiene viabilidad comercial; El sexy director de fotografía de Maxine (Louis Garrel); Una costurera (Garance Marillier) vemos coser pequeñas baratijas en el vestido de malla blanca que usará el personaje de Anei; Y el médico (Vincent Lindon) Maxine tiene que consultar cuando parece que puede haber una complicación para su biopsia de cáncer de seno.

Usted imagina la Semana de la Moda de París como un espesor deslumbrante de drama, y ​​ciertamente tiene el potencial de ser. Viendo «Couture», podemos pensar: ¿Dónde está el personaje del editor de Vogue? ¿Los medios internacionales Blitzkrieg? Ese es el tipo de acción de desorden que Robert Altman aprovechó hace 30 años cuando hizo su grandiosa sátira de la moda «prêt-à-porter». Pero Alice Winocour, la escritora directora francesa de «Couture», no tiene nada de eso. Ella trabaja de una manera deliberadamente desactivada del drama. Si los hermanos Dardenne hicieran una película ambientada en el mundo de la moda francesa (una buena idea, ahora que pienso en ello), probablemente tendría más que «alta costura».

Como Ada, la modelo recién reclutada que solo está encontrando su equilibrio (literalmente, cuando se trata de aprender a pavonearse en la pasarela) y no tiene nada de la mundanalidad de las modelos europeas con las que ha lanzado, cualquiera, cualquier Anei es cautivadoramente hermosa, como la joven Shelley Duvall, vemos por qué ha sido elegido para abrir el programa, y ​​también tranquilizado y fundamentado en su precaución. Cuando entra en el apartamento donde se alojan las otras modelos (no hay dormitorio para ella), obtiene un poco de labio de uno de ellos, pero para el resto de la película las otras modelos la ayudan, y todos se apoyan mutuamente. No vemos drogas, ni trastornos alimentarios, ni boato de disfunción. La intención de Winocour parece ser tomar el mundo de la moda, en su glamour ligeramente irreal, dinero y poder, y llevarlo suavemente a la tierra y humanizarlo.

Eso se siente como una agenda honorable, pero no es emocionante. «Couture» nos arroja una bola curva dramática. Maxine, que está en medio de un divorcio, con una hija adolescente y una carrera que está zumbando (está a punto de comenzar a filmar una nueva película de terror), trata su informe de biopsia con una falta de preocupación. Ella está convencida de que todo estará bien. Pero no es tan simple. Después de escapar de su película para visitar al médico (lo que causa un poco de kerfuffle, ya que no le dirá a nadie a dónde fue), luego obtener una resonancia magnética, se entera de que realmente tiene cáncer de seno. Esta no es necesariamente la película que esperábamos. Y aunque una crisis de salud es un tema válido para el drama, el efecto de este es hacer que la efímera del mundo de la moda que llene el resto de la película parezca aún más intrascendente.

Jolie, recurriendo a antecedentes familiares de cáncer por el que ella misma se sometió a cirugías preventivas, ofrece un rendimiento vívido, dotando a Maxine con un entusiasmo de director frío y luego un miedo y un dolor a los que no podemos evitar responder. Sin embargo, nunca se siente como la película de la crisis de salud y la película de retrato de la moda del mundo que se unen por completo. Se supone que ese es el punto: que una crisis como esta puede suceder cuando menos lo esperamos. Pero si la «alta costura» fuera más intrincadamente sobre la alta costura, podría haber sido más distintivo y más memorable. Nos muestra las superficies de un mundo de la moda que a menudo consideramos como toda la superficie. Irónicamente, el efecto de eso es hacernos anhelarlo para verlo más profundamente.