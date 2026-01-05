Angela es esencial para ‘Landman’, a pesar de la frustración de los fanáticos

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene ligeros spoilers del episodio 8 de la temporada 2 de “Landman”, “Handsome Touched Me”, que se estrenó el domingo 4 de enero en Paramount+.

En una serie llena de ladrones de escenas, Ali Larter más que se mantiene firme en “Landman”. Interpretando a Angela, la ex esposa más grande que la vida y actual prometida del terrateniente titular Tommy (Billy Bob Thornton), a menudo tiene sus propias misiones secundarias junto a su hija mini-yo, Ainsley (Michelle Randolph). Esta temporada, esas misiones han incluido gastar un montón de dinero, comprar mansiones, planificar cenas temáticas y, en este último episodio, ganar una fortuna en el casino mientras enseñan a los ancianos de la casa de retiro cómo ganar a la ruleta.

En una entrevista con Variedad Al comienzo de la temporada, Larter dijo que le encanta interpretar a Angela y detalla cómo la cocreadora y escritora del programa Taylor Sheridan escribe un personaje tan único, incluso si no todos los fanáticos de la serie abrazarla.

«Creo que es increíble que Taylor escriba para una mujer de unos 40 años que todavía está muy viva en su cuerpo, que todavía quiere tener intimidad con su marido», dijo Larter. «¿Es por eso que resulta tan confuso para algunas personas? Creo que Taylor es un provocador y nos gustaría poner un espejo ante ciertas cosas, así que creo que eso es parte de ello».

Larter también dijo que conoce a muchos fanáticos que, más allá de disfrutar de Ángela, la consideran un personaje al que aspiran.

«Me encanta interpretar a una mujer así de viva», dijo. “[Angela and Tommy] como si estuvieran en la escuela secundaria otra vez. Están reavivando esta historia de amor, y para mí interpretar a una mujer a la que simplemente no le importan los juicios de los demás es muy liberador. Se me acercan tantas mujeres que siempre quieren tener eso… quieren encontrar ese pedacito de Ángela en ellas, porque siempre se nos pide que vivamos dentro de las normas sociales. Hay algo tan delicioso en interpretar a un personaje que lo hace según sus reglas, que simplemente vive su vida como quiere vivirla, que ama con fuerza y ​​libertad. Creo que es emocionante en este punto de mi carrera y a mi edad poder interpretar a alguien que es tan emocionalmente complejo y audaz”.

Larter también rastrea la frustración de algunos fanáticos con los primeros episodios de la primera temporada, cuando no sabían que la familia de Tommy sería tan integral para el programa como su visión para los negocios.

“Te lo explicaré”, dijo. «La gente solo vio los dos primeros episodios, y a Taylor le encanta lanzarte un anzuelo. Cuando vieron los dos primeros episodios, nadie sabía que nuestro programa era realmente sobre la familia. Así que ves este hermoso arco en la primera temporada. Él sabe lo que está haciendo y tiene una visión y una idea para las temporadas de este programa. Creo que cuando solo ves uno o dos episodios, es realmente difícil entender el tipo de trabajo que hicimos durante toda la temporada».

Mira un supercorte de Ángela siendo Ángela a continuación.