Angel Studios presenta película biográfica presidencial

Ángel estudios está haciendo que la fiesta comience temprano en el Semiquincentenario de los Estados Unidos. La distribuidora ha desvelado su primer tráiler de “Washington joven”, una película biográfica sobre los primeros años de vida de George Washington, décadas antes de que se convirtiera en comandante del Ejército Continental durante la Revolución Americana y, más tarde, en el primer presidente de los Estados Unidos.

El tráiler concluye con un mensaje narrado, pidiendo a los espectadores que «Ayúdennos a hacer de esta la película número 1 en Estados Unidos en su número 250» y dirigiéndolos al sitio web oficial de Angel para reservar entradas. Está previsto que la película llegue a los cines el 3 de julio, un día antes del Día de la Independencia de 2026, que marcará el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Los pedidos anticipados ya han estado a la venta durante varios meses, comenzando con un sorteo promocional que se abrió incluso antes de que “Young Washington” comenzara la producción. Es muy poco común que un estreno en cines abra las preventas con tanta anticipación, aunque Universal recientemente causó sensación. vendiendo Horarios de Imax de “La Odisea” de Christopher Nolan un año entero antes de su estreno en julio de 2026.

“Young Washington” marca la primera colaboración entre Angel y la productora independiente Wonder Project. Las imágenes muestran a William Franklyn-Mille en el papel de Washington, luchando en intensas batallas en la guerra francesa e india y defendiéndose en tensas reuniones militares. La película también está protagonizada por Mary-Louise Parker, Kelsey Grammer, Andy Serkis y Ben Kingsley. Jon Erwinquien creó la serie bíblica “House of David” de Wonder Project, dirige la película, a partir de un guión que coescribió con Tom Provost y Diederik van Hoogstraten.

«Con este primer tráiler, el público podrá ver por primera vez la escala, la emoción y el poder de ‘Young Washington'», dijo en un comunicado Brandon Purdie, jefe de distribución teatral y desarrollo de marca de Angel. «Captura la tensión, el coraje y la humanidad de un líder cuya historia formativa rara vez se ha contado en la pantalla. Nos sentimos honrados de llevar esta epopeya a los cines para el 250 aniversario de Estados Unidos y encantados de ver al público participando y asegurando sus asientos para experimentar ‘Young Washington’ en las pantallas más grandes posibles».

“Young Washington” tendrá mucho trabajo por delante para liderar la taquilla del Día de la Independencia el próximo año. La película se estrena dos días después de que Universal e Illumination presentaran su último gigante de animación “Minions 3”, que presenta a las siempre omnipresentes criaturas amarillas que balbucean. Pero Angel ya ha vencido a las tiendas de verano de Hollywood antes. Su drama sobre la trata de personas “Sound of Freedom” fue la película número uno en los cines norteamericanos el 4 de julio de 2023, superando al megapresupuesto de Disney “Indiana Jones and the Dial of Destiny”.

Mire el avance de “Washington” a continuación: