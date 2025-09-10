Angel Studios cierra el acuerdo SPAC para convertirse en una empresa que cotiza en bolsa

Angel Studiosque ha creado una cartera de películas y programas de televisión basados ​​en la fe y tiene 1,5 millones de miembros de su programa Angel Guild, ha completado un acuerdo de fusiones para convertirse en una empresa que cotiza en bolsa.

La compañía que pierde dinero, cuyo mayor éxito es la película de thriller religioso «Sonido de la libertad«, Dijo el miércoles que cerró su combinación de negocios con Southport Adquisition Corp., una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC). El acuerdo de SPAC valora a la entidad combinada de aproximadamente $ 1.6 mil millones en valor empresarial pro-forma. SPACS permite que las empresas recauden financiamiento y se vuelvan públicas sin tener que lanzar una OPI tradicional más con mayor tiempo.

La compañía combinada operará como Angel Studios Inc., y se espera que sus acciones comunes de Clase A comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York la mañana del 11 de septiembre bajo el símbolo de Ticker «Angx».

Neal Harmon, cofundador, presidente y CEO, continuará dirigiendo la compañía después de la fusión. Dos de sus hermanos también son ejecutivos senior: Jordan Harmon se desempeña como presidente, y Jeffrey Harmon es director de contenido.

«Esto marca un gran hito para Angel y nuestros más de 1.5 millones de miembros del gremio en todo el mundo», dijo Neal Harmon en un comunicado. «Nuestro modelo y tecnología están liderando un movimiento para remodelar el entretenimiento, empoderando al público como coproductores virtuales. El Gremio selecciona historias que amplifican los valores ligeros y atemporales, curando una poderosa biblioteca a través de películas y espectáculos verdes para los cines, televisión o transmisión de ángeles, y recién estamos comenzando».

La compañía no es rentable: durante los primeros seis meses de 2025, los ingresos de Angel aumentaron casi tres veces a $ 135 millones, mientras que su pérdida neta globalizó a $ 53.3 millones (en comparación con una pérdida neta de $ 37.4 millones en el período del año anterior).

El programa Angel Guild generó $ 101.1 millones en efectivo para la primera mitad del año, pero según la compañía, una parte significativa de la pérdida neta general durante ese tiempo se debió a los continuos gastos de marketing para aumentar las membresías de Angel Guild. El Angel Guild permite que sus 1,5 millones de miembros pagan voten para seleccionar qué películas y programas de televisión Greenlight y financiar esos proyectos con sus tarifas de membresía.

Uno de los mayores éxitos de Angel Studios fue el programa de televisión «The Eleged», sobre la vida de Jesucristo. El año pasado, Angel perdió los derechos de la serie Después de que un árbitro dio 5 y 2, el fundador de los estudios, Dallas Jenkins, supervisión de la franquicia «The Eleged».

Hasta la fecha, Angel Studios ha lanzado 36 películas y 21 series de televisión. Entre ellos se encuentra el «sonido de la libertad», que recaudó $ 250 millones en la taquilla mundial; El thriller religioso, protagonizado por Jim Caviezel («La pasión del Cristo»), se basa en la verdadera historia de Tim Ballard, un ex agente gubernamental que se embarca en una misión para rescatar a los niños de los traficantes sexuales en Colombia. Otro notable El éxito de la taquilla fue su película animada «The King of Kings». Una épica bíblica lanzada esta primavera.

La compañía afirma que ha tenido el promedio de taquilla nacional por liberación más alto de cualquier estudio independiente de 2023-25 ​​(incluidas A24, Focus Focus Foots y Disney’s Searchlight Pictures). La compañía también ha producido alrededor de 750 especiales de comedia originales como parte de su serie de comedia Dry Bar.

Los próximos lanzamientos de ángel teatral incluyen «The Senior» protagonizado por Michael Chiklis (19 de septiembre) y el lanzamiento de diciembre «Zero AD» protagonizado por Caviezel y dirigida por Alejandro Monteverde (quien también dirigió «Sound of Freedom»).

Al 30 de junio, Angel tenía $ 28 millones en efectivo y equivalentes en su balance. Los pasivos incluyeron $ 40.1 millones en ingresos diferidos y $ 29.6 millones de la porción actual de la deuda pagadera.

El 5 de septiembre de 2025, Angel Studios vendió un agregado de 1,250,000 acciones de sus acciones ordinarias de Clase C a $ 44.00 por acción, por ingresos brutos de aproximadamente $ 55 millones. Y el 8 de septiembre, Angel Studios cerró una línea de crédito de $ 100 millones con Trinity Capital, un gerente de activos alternativo, que Angel usará para expandir aún más el Gremio Angel.

Los ejecutivos de Harmon y otros Angel Studios están programados para sonar en la campana de cierre de la NYSE el jueves (11 de septiembre), a las 4 pm ET para cerrar su primer día de negociación.

Angel Studios, con sede en Provo, Utah, se fundó originalmente como Vidangel en 2014. Vidangel, que operaba un servicio de transmisión «familiar» que filtraba contenido ofensivo de las películas, fue demandado por Hollywood Studios por infracción de derechos de autor para transmitir cientos de películas sin permiso y permiso sin permiso y permiso. Un jurado ordenó a Vidangel que pagara $ 62.4 millones a Disney, Fox y Warner Bros. La compañía ya había solicitado la protección de bancarrota del Capítulo 11; en 2020, Un tribunal de bancarrota aprobó su acuerdo de $ 9.9 millones con los estudios Y se reemergió como Angel Studios.

En la foto de arriba: Jim Caviezel en «Sound of Freedom»