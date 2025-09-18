Angal raka duplicado 3 departamentos, esta es la respuesta del palacio

Yakarta, Viva – El Palacio Presidencial enfatizó que varios representantes de ministros concurrentes departamento como notario En las empresas estatales (bumn) no es una violación de las reglas, sino más bien una forma de asignación estatal.

Esto fue transmitido por el Ministro del Estado Secretario (Mensesneg), Prasetyo Hadi, luego de la polémica de doble posición después de que el Tribunal Constitucional (MK) impidió a los ministros adjuntos de ocupar al presidente del comisionado.

«Hemos dicho que nuestros hermanos que sirvieron en el Comisionado eran parte de las tareas de acuerdo con sus deberes y funciones», dijo Praseteto en el Palacio Presidencial, Central Yakarta, citado el jueves 18 de septiembre de 2025.



Ministro de Estado Praseteto Hadi en el Palacio del Estado, Central Yakarta

Prasetyo ejemplificó al Viceministro de Comunicación y Digital (Wamenkomdigi), Angga raka prabowoque acababa de ser inaugurado por el presidente Prabowo Subianto como Jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno.

«Por ejemplo, por ejemplo, Wamenkomdigi recibió la tarea de convertirse en comisionado de presidente en Telkom», dijo.

Reconoció que el gobierno evaluaría los puestos que ahora ocupan Angga Raka, teniendo en cuenta que, además de servir como Wamenkomdigi y presidente del Comisionado de PT Telkom Indonesia, también se confiaba en dirigir la Agencia de Comunicación del Gobierno.

«Si para llevar a cabo funciones, por ejemplo, por ejemplo, en este momento sigue siendo un viceministro de comunicación y seguridad, es parte de ejecutar estas dos funciones para que sea más óptima», explicó.

Basado en el decreto presidencial (Keppres) número 97/p de 2025, Angga Raka fue nombrado oficialmente como jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno, así como aún ocupando el cargo de Viceministro de Comunicación y Digital.

Para obtener información, además de Angga Raka, hay otros dos representantes del comisionado de SOE, incluido el viceministro de planificación agraria y espacial/subdirector de la Agencia Nacional de Tierras (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan, y el viceministro de Inmigración y Correccional (IMIPAS) Silmy Karim fue nombrado Comisionado de Telkom.

