¡Anfitrión caído! Persis Solo empeora tras ser silenciada por Persita 1-3

Solo, EN VIVO –Tendencia negativa persis solo aún no se ha detenido. Jugar frente a tus propios seguidores en Estadio ManahanDomingo 4 de enero de 2025 Laskar Sambernyawa tuvo que tragar de nuevo el trago amargo tras la paliza Persita Tangerang con un marcador de 1-3 en la continuación de la BRI Super League 2025/2026.

Este resultado no es una simple derrota. Persita se mostró efectiva desde el comienzo del partido y aprovechó con éxito los huecos en la zaga del anfitrión. Por otro lado, Persis volvió a demostrar la fragilidad de la regularidad del juego, lo que le hizo hundirse aún más en la parte inferior de la clasificación.

El partido llevaba apenas cinco minutos cuando Persita inmediatamente sorprendió al público de Manahan. A partir de una situación de saque de esquina, Matheus Alves se escapó del control y cabeceó el balón hacia la portería de Persis. Este gol rápido fue una señal de peligro para los locales.

La ventaja de Persita aumentó nueve minutos después. Aleksa Andrejic demostró su calidad individual al disparar con precisión desde un ángulo estrecho por el lado derecho de la defensa de Persis. El balón entró en el ángulo superior izquierdo de la portería sin que el portero Gianluca Pandeynuwu pudiera alcanzarlo.

Ganar por dos goles hizo que los Cisadane Warriors jugaran con más confianza. Sólo tuvo tiempo de intentar salir de la presión, pero la oportunidad de Kodai Tanaka aún se fue por encima del larguero. El gol de Tanaka en el minuto 28 fue anulado después de que el árbitro revisara el VAR y comprobara una posición de fuera de juego.

El desastre para Persis volvió a llegar antes del descanso. El rápido contraataque de Persita provocó que un centro de Hokky Caraka fuera bloqueado, antes de que Aleksa Andrejic agarrara el balón y anotara su segundo gol del partido. La primera parte cerró con ventaja de 3-0 para los visitantes.

Al entrar en la segunda mitad, Persis parecía más agresiva. Este esfuerzo dio sus frutos después de que el árbitro señalara penalti en el minuto 59 por una infracción en el área de penalti. Gervane Kastaneer, que se adelantó como ejecutor, fue frustrado por el portero Igor Rodrigues, pero aprovechó el rebote para reducir el déficit a 1-3.

Continuó presionando con fuerza para sumar goles, pero su ineficaz definición resultó en una oportunidad tras otra desperdiciada. Los cabezazos de Kastaneer y Cleyton aún pudieron ser detenidos por Igor Rodrigues, mientras que Persita estuvo a punto de aumentar varias veces su ventaja mediante rápidos contraataques.