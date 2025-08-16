Anexo del equipo nacional de Indonesia vs. Kuwait y Líbano en el primer día de la FIFA septiembre de 2025

VIVA – Equipo nacional Indonesia seguramente jugará dos partidos de prueba en la agenda de la jornada de la FIFA septiembre de 2025. Este calendario oficial se anunció a través de una cuenta oficial de Instagram Equipo nacional indonesio el sábado 16 de agosto de 2025

Presidente PssiErick Thohir, enfatizó que dos partidos de prueba en Surabaya fueron preparativos importantes para la cuarta ronda de calificaciones 2026 Copa del Mundo.

«Sí, así que los oponentes Kuwait y el Líbano en septiembre. Para jugarlo en Surabaya», dijo Erick.

PSSI decidió no celebrar un campamento de entrenamiento especial (TC). Según Erick, el personaje de los juegos de Kuwait y Libanes se considera similar a los posibles oponentes indonesios en la ronda de clasificación.

«¿Por qué hacemos los preparativos en Indonesia contra los equipos de Medio Oriente en Surabaya? Tratamos de enfrentar a un equipo que parece un oponente más tarde. Aunque no es necesariamente similar, pero lo intentaremos», explicó Erick.

Prueba mental fuera de Yakarta

Erick también evaluó que el partido en Surabaya podría ser un evento de prueba mental para el equipo de Garuda.

«No jugamos en Yakarta para que aquellos que nunca han jugado fuera de Yakarta puedan comenzar a sentir una atmósfera diferente. Porque si vas al extranjero, no es necesariamente suficiente tiempo», agregó.

El significado estratégico del partido en Surabaya

Además de ser un evento cálido, estos dos partidos de prueba también brindan oportunidades para que los jugadores del equipo nacional indonesio aparezcan en el público del público de Surabaya. Se cree que el apoyo total de los seguidores en GBT aumenta la motivación de Marselino Ferdinan et al antes de aparecer en Calificación de la Copa Mundial 2026.

El horario oficial del equipo nacional indonesio

Las tropas de Garuda se enfrentarán a Kuwait y el Líbano en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya.

2 de septiembre de 2025 Kuwait vs Líbano

5 de septiembre de 2025: Indonesia vs Kuwait

8 de septiembre de 2025: Indonesia vs Líbano