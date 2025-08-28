Anexo 9 representantes indonesios en los últimos 16 del Campeonato Mundial BWF 2025 hoy, ¿qué en la televisión?





París, en vivo – Un total de nueve representantes indonesios competirán en la ronda de 16 Campeonato Mundial BWF 2025 que tuvo lugar en París, Francia, jueves 28 de agosto de 2025. El partido se dividió en dos sesiones, con la primera sesión a partir de las 14.30 WIB y la segunda sesión a las 22:00 WIB.

Estos partidos se transmitirán en vivo a través de TVRI Sport, dando una oportunidad para que los amantes de la patria de Bádminton apoyen la lucha de los atletas rojos y blancos.

Este partido ciertamente será feroz teniendo en cuenta que los oponentes enfrentan son jugadores de élite mundiales. Se espera que el apoyo del pueblo indonesio a través de la pantalla sea un entusiasmo adicional para que los atletas ingresen a las fallas del cuarto.

TVRI como televisión nacional nuevamente presenta una transmisión directa del bádminton mundial, un impulso nostálgico y el orgullo para los amantes del deporte en el país.

No se pierda las acciones de los combatientes del bádminton indonesio en el BWF 2025 World Championship, el jueves (8/28/2025) a partir de las 14.30 WIB y las 22.00 WIB, solo en TVRI Sport.

Página siguiente Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti (12) Vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (2) [Malaysia] – Corte 1, Match 7 Alwi Farhan vs Kunlavut Vitidsar (3) [Thailand] – Tribunal 2, Partido 6 Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana (6) vs Kim Won Ho/Seo Seung Jae (1) [Korea Selatan] – Tribunal 2, Match 8 Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi (10) vs Baek Ha Na/Lee Entonces, ji (4) [Korea Selatan] – Corte 3, Partido 6 Fajar Alfian/m. Rian Ardianto (4) vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (5) [Jepang] – Tribunal 3, Partido 8









