Anexo 3 Representantes de Indonesia en el cuarto de final de China Masters 2025, ¿qué en la televisión?

Shenzhen, Viva – Torneo bádminton Maestros de China 2025 ingresó a las finales de cuartos el viernes 19 de septiembre de 2025. Tres representantes indonesios estaban listos para luchar por boletos de semifinales en el BWF World Tour Super 750 que tuvo lugar en el Shenzhen Arena, China.

Según un horario oficial, Indonesia bajó dos parejas de dobles de hombres y un representante de solteros de mujeres:

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri Vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malasia/Presentado 3) – (Tribunal 1, Partido 4. Partido 1 a partir de las 09.00 Wib)

Putri kusuma wardani (7) vs Akane Yamaguchi (Japón/Presentado 4) – (Corte 1, partido 5, después del partido Dawn/Fikri)

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malasia/Presentado 2) – (Corte 1, Match 10. La sesión de la tarde comienza el partido 6 a las 16.00 Wib)

Estos duelos ciertamente no son fáciles porque los oponentes enfrentados son la parte superior del mundo. Sin embargo, la oportunidad de imprimir una sorpresa permanece abierta al equipo rojo y blanco.

¿En qué programa de televisión?

La competencia China Masters 2025 se transmitirá en vivo en TVRI Sport. Hay dos sesiones de transmisión:

Sesión 1 a las 09.00 WIB

Sesión 2 a las 16.00 WIB

Además de las transmisiones de televisión, el juego también se puede ver transmitiendo en vivo en la plataforma oficial de TVRI.

Esperanza indonesia

El público bádminton del país tiene grandes esperanzas de que los tres representantes indonesios puedan entrar en las semifinales. Fajar/Rian es esperado por un partido feroz contra las parejas de Malasia que están en llamas, mientras que Leo/Daniel enfrentará fuertes desafíos para enfrentar a Aaron/Soh.

En el sector individual femenino, Putri Kusuma Wardani (PKW) se enfrentará al ex campeón mundial, Akane Yamaguchi. Aunque los oponentes tienen mucha más experiencia, se espera que PKW parezca flojo y le da una sorpresa.