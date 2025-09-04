Andy Summers de la policía lanza ‘guitarra global’ docuseries

Famoso La policía guitarrista Andy Summers está lanzando una nueva docuseries que explora su instrumento de firma en todo el mundo. «Guitarra global«Es una serie sin guión de ocho partes donde los veranos viajarán a varios países y aprenderán cómo las diferentes culturas adoptan la guitarra.

Imaginado como una franquicia de varias temporadas, «Global Guitar» seguirá a Summers en esta Odisea mundana a medida que se familiarice con el instrumento y su impacto global. Además de mostrar música de todo el mundo, la producción capturará las interacciones de los veranos con los músicos locales, aprendiendo más sobre las culturas a través de su amor común por el instrumento.

«Esto proviene de un espacio profundamente auténtico y personal, una extensión de algo que he estado haciendo toda mi vida adulta», dijo Summers en un comunicado. Siempre me ha interesado la música de otras culturas, y la guitarra en particular. Es absolutamente el instrumento preeminente del mundo. Cada cultura ha accedido y ha hecho algo propio. Es un instrumento muy en evolución que nunca parece detenerse «.

La serie es producida por Summers y producida por Bill Borden («High School Musical») y Mark Dziak («Gran Hermano», «Race to the Center of the Earth»). Juntos, traen sus antecedentes en la música, los viajes y los reality shows a la «guitarra global».

«Creemos en el proyecto y en la visión auténtica de Andy», dijo Borden. «Esta es una serie que creemos que debe hacerse, algo que no ha llegado a detectar la forma en que nos acercamos. Estamos seguros de que encontrará su camino hacia el público interesado en todo el mundo».

Todd Barasch y Christina Calio están manejando la distribución de la serie, que se presentará a compradores potenciales en MIPCOM este octubre. El proyecto tiene como objetivo comenzar a filmar en febrero y marzo del próximo año.