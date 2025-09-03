Andy Serkis prepara a Gollum como nuevas películas de ‘Lord of the Rings’

Andy Serkis recientemente le dijo a Metro que se dirige a Nueva Zelanda este mes para comenzar a trabajar en «El señor de los anillos: la caza de gollumLa nueva película de «anillos» en la que está protagonizando y dirigiendo. Warner Bros. ya anunciado La película se abrirá en los cines el 17 de diciembre de 2027. «Gollum» será la primera película de «anillos» de acción en vivo desde «The Hobbit: The Battle of the Five Armies» de 2014, dirigida por Peter Jackson.

«Estoy muy emocionado de volver. Me voy a Nueva Zelanda el sábado [Sept. 6]», Dijo Serkis.» Vamos a comenzar a preparar y trabajar en ello, porque estoy dirigiendo. Estoy encantado de regresar a la familia con la que me ha encantado trabajar durante muchos años y un personaje del que no puedo escapar «.

Warner Bros. Primero anunciado «The Hunt for Gollum» en el verano de 2024 y originalmente dijo que estaría listo para los cines en 2026, que luego se retrasó a diciembre de 2027. Serkis dirige el tenthpole y una vez más protagonizando el papel principal, que ha estado jugando a través de la captura de movimiento desde «The Lord of the Rings: las dos torres». Los esfuerzos de dirección de Serkis incluyen «Mowgli: Legend of the Jungle» y «Venom: Let Gone Be Carnage».

Peter Jackson, quien dirigió las trilogías de «El señor del anillo» y «The Hobbit», está produciendo «la búsqueda de gollum» con los colaboradores de «anillos» desde hace mucho tiempo, Fran Walsh y Philippa Boyens. Warner Bros. enfatizó al anunciar «Gollum» que el trío «estará involucrado en cada paso del camino».

Boyens le dijo anteriormente Revista Empire que «The Hunt for Gollum» es «una historia bastante intensa» que «cae después de la fiesta de cumpleaños de Bilbo y antes de las minas de Moria. Es una parte específica de una increíble historia no contada, contada a través de la perspectiva de esta increíble criatura». Los miembros originales del elenco de los «anillos» como Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) y Viggo Mortensen (Aragorn) han expresado su interés en el regreso de la nueva película si la historia tiene sentido que aparezcan sus personajes, aunque no se ha confirmado un casting adicional.

McKellen revelado en el evento de fantasía de Londres’s For Love of Fantasy En agosto, que Gandalf, el personaje que interpretó, y Frodo, interpretado por Elijah Wood, volvería para «la búsqueda de Gollum». No está claro en este momento en qué capacidad aparecerán los personajes.