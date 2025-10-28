Andy Reid tiene un mensaje contundente después de la victoria de los Chiefs contra los Commanders

Así de simple, el Jefes de Kansas City parece volver. Tras una victoria por 28-7 sobre el Comandantes de Washington en la Semana 8, tienen marca de 5-3 y han ganado cinco de sus últimos seis partidos con una importante ventaja anotadora.

Sin embargo, al principio no parecía un candado. El equipo del entrenador en jefe Andy Reid salió a trompicones, poniendo las cosas en peligro antes de finalmente encajar como grupo.

Después del partido, Reid abordó otro comienzo tumultuoso.

Andy Reid habla mal del lento comienzo de los Chiefs en el partido de fútbol del lunes por la noche

En declaraciones a los medios después del Monday Night Football, Reid felicitó a su equipo por una tremenda segunda mitad. Al mismo tiempo, hizo un esfuerzo concertado para señalar lo decepcionantes que fueron los trimestres uno y dos.

“Creo que nuestros muchachos jugaron, nuevamente, una gran segunda mitad”, dijo Reid. “En la primera mitad nos faltó un poco, pero en la segunda mitad logramos recuperar el balón en ambos lados, y los equipos especiales hicieron un buen trabajo allí”.

Decir que a los Chiefs “les faltó un poco” en los dos primeros fotogramas sería quedarse corto. Para empezar, sus dos primeros ataques ofensivos terminaron en pérdidas de balón.

En la primera posesión, una secuencia de nueve jugadas se detuvo bruscamente cuando el mariscal de campo Patricio Mahomes y receptor abierto Marquesa “Hollywood” Marrón No pude conectarme con un concepto de espalda al hombro. En la serie siguiente, el ala cerrada Travis Kelce dejó caer un pase que llegó a las manos de un defensor de los Comandantes.

El grupo del coordinador defensivo Steve Spagnuolo nunca perdió la fe, incluso en medio de las luchas. Kansas City llegó al medio tiempo empatado 7-7, solo para salir del vestuario con un avance de 21-0. Reid parece increíblemente alentado por la resistencia de su tripulación.

«Sí, es algo grandioso», dijo Reid. «Se complementan entre sí, y eso es positivo. En este nivel, necesitas a todos. Se mantuvieron positivos. Esa es la parte que aprecio. Aunque hay altibajos, se mantienen positivos y crean energía con eso. Pudimos recuperarnos y hacer algunas jugadas. [on] ambos lados de la pelota”.

Reid da consejos al grupo RB de Kansas City para una actuación sólida en la semana 8

Después de abrir con una mala mitad del juego, Mahomes anotó 17 de 19 en la segunda mitad. Acompañó esa efectividad en el pase con 210 yardas y 3 touchdowns. Esa es una línea estadística con la que la mayoría de los lanzadores de señales estarían bien en un juego completo, sin embargo, el No. 15 la logró en apenas un puñado de series.

No fueron sólo Mahomes, Kelce, Arroz Rashee o incluso la defensa que llamó la atención de Reid. Él cree que el trío de corredores de Isiah Pacheco, karem caza y Brashard Smith Hice el trabajo y preparó la mesa para todos los demás.

«Empieza al frente, y luego Pop [Pacheco] «Está entrando en ritmo», dijo Reid. «Y luego Kareem, cuando tiene la oportunidad de entrar e irse, lo hace. Es un gran arrancador, por lo que no necesita muchos acarreos antes de ponerse en marcha. Y luego agregamos 24 [Smith] en la mezcla y trató de conseguirle solo algunas jugadas por juego, y él respondió a eso. Le quitaron uno que fue una carrera bastante buena allí”.

Datos avanzados de puntuación de cuadro de rbsdm.com respalda eso. Los Chiefs promediaron 0.10 EPA/juego en todas las carreras, bueno para una marca del percentil 85. En ataques tardíos, una especialidad de Hunt y Mahomes, su tasa de éxito del 100% se combina con una brillante EPA/juego de 1,49 para resaltar un ataque eficiente en general.

Pacheco lideró al equipo en acarreos y yardas terrestres con 12 y 58, respectivamente. Las 9 carreras de Hunt para 40 yardas incluyeron un touchdown y algunas ganancias clave en yardas cortas. Smith tuvo una hermosa carrera de 15 yardas que mostró mucha explosión, pero una penalización por sujetar a Rice lo anuló.

En total, los Chiefs promediaron 4,9 yardas por acarreo y 6,4 yardas por jugada. Puede que no haya sido el dominio de cable a cable que algunos (incluido Reid) exigían, pero fue más que suficiente para derrotar a un oponente que ahora tiene marca de 3-5.

A medida que la temporada se acerca a su punto medio, el resto de la NFL mejor ten cuidado.