Andy Reid llama a los árbitros en medio de la controversia en la derrota de los Chiefs ante los Cowboys

El Jefes de Kansas City vieron sus ya escasas esperanzas de playoffs recibir un duro golpe el Día de Acción de Gracias cuando perdieron ante los Dallas Cowboys en un juego lleno de errores.

Los Chiefs fueron sancionados con 10 penalizaciones en el juego, incluidas cinco llamadas de interferencia de pase que inclinaron la balanza en la derrota 31-28. Después del partido, el entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid, dejó en claro que no estaba de acuerdo con las llamadas.

Andy Reid no está de acuerdo con las llamadas

Hablando con los periodistas después de la derrota de la tarde del Día de Acción de Gracias, Reid dijo que pensaba que los árbitros deberían haber dejado jugar a los equipos, especialmente teniendo en cuenta el enfoque físico que estaban adoptando los Cowboys.

Aunque el entrenador de los Chiefs a menudo se muestra reacio a culpar a los árbitros, habló directamente en contra de su enfoque y dejó en claro que no estaba de acuerdo con las decisiones.

«No siempre estaré de acuerdo con la decisión, pero las decisiones se hicieron», dijo el entrenador de los Chiefs en el conferencia de prensa posterior al juego. “[Cowboys] Tengo algunos receptores físicos, muchachos grandes y fuertes, y así es como estaban jugando.

«Mis muchachos estaban luchando para mantener la influencia en eso, y no es la forma en que yo lo vi, sino la forma en que lo vieron los árbitros».

Los Chiefs terminaron el juego con 10 penalizaciones aceptadas para 119 yardas totales.

Otros estuvieron de acuerdo con la evaluación de Reid sobre las llamadas. El reportero de ESPN Jeremy Fowler señaló que los árbitros podrían haberse tragado sus silbatos en varias de las decisiones contra Kansas City. También criticó directamente a quienes creen que los Chiefs reciben un trato favorable por parte de los árbitros.

“Para los teóricos de la conspiración de los Chiefs, 119 yardas de penalización para Kansas City, incluidas varias llamadas de detective privado”, compartió Fowler en un publicar en X.

Los Chiefs han sido víctimas de disparidades en las sanciones varias veces esta temporada. El equipo tuvo 13 penalizaciones para 109 yardas en una derrota ante los Jacksonville Jaguars y 10 penalizaciones para 71 yardas en otra derrota ante los Jacksonville Jaguars. Cargadores de Los Ángeles.

Chiefs luchando por sus vidas en los playoffs

La derrota asestó un duro golpe a las esperanzas de Kansas City de llegar a los playoffs. Ahora están cinco juegos detrás del líder de la división. Broncos de Denver y sólo pueden tomar la división si manejan la tabla en sus últimos cinco juegos del año.

Es posible que los Chiefs necesiten liderar la tabla incluso para ganarse un lugar comodín. Aunque Reid no estuvo de acuerdo con algunas de las decisiones, dijo después del partido que la falta de disciplina y las sanciones del equipo los pusieron en posición de perder.

«La conclusión es que tenemos demasiadas sanciones y tenemos que asegurarnos de ocuparnos de eso». Reid dijo. «No hay excusas. Vamos a limpiarlo».

Los Cowboys también entraron al juego con una desesperada necesidad de ganar, y el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, dijo que finalmente lo querían más. El mariscal de campo de los Chiefs lanzó para 261 yardas y cuatro touchdowns, pero también sufrió tres capturas críticas y falló otras jugadas que podrían haber puesto a su equipo en posición de ganar.

«Son la misma desesperación que nosotros y juegan mejor durante cuatro cuartos que nosotros», dijo Mahomes. «Así que, aunque tenemos buenas jugadas aquí y allá, al final del día tenemos que ser más consistentes».