Andy Reid de Chiefs tiene una noticia temprana en la semana 1 Lesión digna de Xavier

Con la semana 1 en los libros para el Jefes de Kansas CityLos campeones de la conferencia reinantes se ocuparon de las dos lesiones y insulto. No solo lo hizo Patrick Mahomes y la empresa pierde ante el Chargers de Los Ángeles 27-21, pero también perdieron a un gran jugador en el proceso.

En el primer trimestre del juego del viernes por la noche, receptor abierto Xavier digno sufrió una lesión en el hombro. El hombre de segundo año fue obligado a salir de la acciónluego ser degradado de cuestionable a salida. Una colisión a mediados de juego con ala cerrada Travis Kelce condujo a la rápida expansión que cayó en un montón en el campo.

¿Qué es lo último en Worthy después del juego? El entrenador en jefe Andy Reid proporcionó un breve, énfasis en breve, actualización de Sao Paulo, Brasil.

Andy Reid comenta sobre la lesión en el hombro de Xavier Worthy vs. Chargers

Dejando las cosas, Reid confirmó la lesión en el hombro por su joven receptor estrella.

«En cuanto a las lesiones, tuvimos un par de ellas», dijo Reid. «Xavier Worthy se lastimó el hombro al principio del juego. Y luego [Drue] Tranquilo, [Nick] Bolton y [Ashton] GillottePero todos terminaron. Deberían estar bien a medida que avanzamos «.

Sin embargo, no tenía mucho más allá de eso. Las pruebas adicionales revelarán más detalles sobre los detalles y el alcance de la dolencia.

«Sabremos mañana una vez que regresemos y hacemos una resonancia magnética», dijo Reid.

Por un lado, es una buena noticia que ninguno de los otros tres jugadores está amamantando (aparentemente) lesiones significativas. La lesión de Tranquill, en particular, le hizo dejar brevemente el juego. Más tarde regresó y terminó las cosas en el último cuarto.

La otra cara de esa moneda está en el limbo con respecto a la disponibilidad de Worthy. La antigua selección de primera ronda jugó en cada juego como novato, por lo que cualquier tiempo perdido posterior sería su primera ausencia prolongada como profesional.

Después del juego, Mahomes comentó sobre el rendimiento de la sala de expedientes después de la lesión digna.

«Sí, quiero decir, obviamente, otros tipos tuvieron que intensificar», dijo Mahomes. «Pensé Tyquan [Thornton] y Hollywood [Brown] y Juju [Smith-Schuster] Hice un gran trabajo al completar algunos de esos roles, pero ese es alguien que es una gran parte de nuestro plan de juego. Es alguien con quien estábamos contando para salir y hacer jugadas contra parte de la cobertura del hombre que jugaron. Pensé que los chicos hicieron un buen trabajo en esos roles, pero se notaba que nos llevó un poco ponernos en marcha «.

Esta historia se está actualizando.