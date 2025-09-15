Andy Reid de Chiefs envía un mensaje claro sobre el comportamiento de Travis Kelce

El Jefes de Kansas City tomó una derrota por 20-17 ante el Filadelfia Eagles en la semana 2. Por primera vez en el mariscal de campo de los Chiefs Patrick Mahomes‘Carrera, la franquicia está comenzando una temporada 0-2.

Kansas City estaba al borde de tomar la delantera a principios del cuarto trimestre cuando los Chiefs cerraron el ala Travis Kelce Turnó una captura cerca de la zona de anotación. La pelota rebotó en manos del seguridad de los Eagles Andrew Mukuba, y la facturación condujo a lo que resultó ser el touchdown ganador del juego de Filadelfia.

Hablando con los reporteros Después del juego, Mahomes asumió la responsabilidad de la facturación, culpando a su lanzamiento «un poco demasiado temprano».

«Solo trato de ponerlo en su cuerpo bajo antes de que ese jugador de hoyos llegara allí. Creo que si puedo ponerlo más en su cuerpo, y no tan lejos frente a él, entonces puede atraparlo, tomar el golpe y meterme en la zona de anotación … fue lamentable que la pelota rebotara en el aire y fue a la derecha hasta [Mukuba]. «

Kelce terminó con cuatro atrapadas para 71 yardas contra los Eagles. Incluso antes de su facturación, sin embargo, la insatisfacción de Kelce con el rendimiento del equipo estaba en exhibición completa. Durante el segundo trimestre, él golpeó su casco en el suelo y gritó: «Estoy harto de esto [expletive]. «

Después de que el clip se volvió viral, el entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid, envió un fuerte mensaje sobre el comportamiento de su veterano ala cerrada.

Andy Reid atribuyó el arrebato de los jefes Te Travis Kelce

En medio de su 13ª temporada como entrenador de Kelce, Reid dejó en claro que no hay nada de qué preocuparse cuando se trata del 10 veces Pro Bowler.

«Escucha, estaba tratando de hacer que los chicos se enciendan y sigan», dijo Reid. «Ese es él. Es así cada semana si lo vigilas, así que está todo en todo el tiempo. Así fue hoy».

Durante la pretemporada, Reid habló muy bien de KelceMahomes y el tackle defensivo Chris Jones como líderes en el equipo, que a veces incluye un amor duro. «Son duros para ellos cuando se vuelven, lo que estoy de acuerdo. La presión de grupo es una buena presión», dijo.

El video de Kelce gritando a Reid durante el Super Bowl LVIII se volvió viral en febrero de 2024. Reid también rozó ese incidente.

«Me mantiene joven», dijo Reid a los periodistas después de la victoria de los Wechs en tiempo extra. «Probó esa cadera. Me sorprendió el equilibrio. Por lo general, le daba un poco [back]Pero no tenía ningún pie debajo de mí «.

Andy Reid también se dirigió a Travis Kelce y otros jugadores de Chiefs con camisetas de arroz Rashee ‘Free 4’

Mientras se calentaba en el Arrowhead Stadium, Kelce llevó el campo con una camiseta «gratis 4» en referencia al receptor de Chiefs Rashee Rice.

Hollywood Brown y Tyquan Thornton también sacudieron la camisa en apoyo de Rice, quien está cumpliendo una suspensión de seis juegos detrás de «declararse culpable de dos cargos de delitos graves de tercer grado de colisión que involucra lesiones corporales graves y carreras en una carretera que causa lesiones corporales derivadas de un accidente en marzo de 2024», «,», «,», «. CBS News informó.

Teniendo en cuenta que Rice conducía casi 120 millas por hora en North Central Expressway en Dallas y huyó de la escena después del accidente de seis vehículos, la decisión de usar esas camisas reacción inmediata enfrentada de numerosos fanáticos y analistas.

Reid habló sobre las camisas durante el lunes conferencia de prensa. “Te diría que los chicos aman a Rashee, y se sienten por él sentados aquí. Y creo que no es más que eso.

«Creo que esos tipos, aman al niño y quieren que se sientan parte de él a su manera. Realmente no creo que sea nada más que eso».