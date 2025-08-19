Andy Reid de Chiefs comparte una notable actualización de lesiones de Hollywood Brown

El Jefes de Kansas City se están volviendo más saludables en el receptor abierto y el ala cerrada, ya que hubo actualizaciones de lesiones notables sobre el veterano WR Hollywood Brown y el novato Te Jake Briningstool el 18 de agosto.

Comenzando con el primero, entrenador en jefe Andy Reid reveló eso Marrón (Tobillo/pie derecho) volvería a practicar el lunes de la semana 3 de la pretemporada.

«Entonces, Hollywood hizo un pequeño trabajo ayer, lo cual fue bueno», compartió los Chiefs HC. «Hoy se pondrá un poco más [on August 18]. Y luego veremos «.

«Veremos cómo progresa a través de esto», continuó Reid. «No se trata de querer estar ahí afuera. Quiere hacerlo. Simplemente lo está tomando con calma; no queremos ningún contratiempo con esto [injury] en el futuro. «

Brown ha sido marginado desde el 29 de julio con una lesión en el pie/tobillo que inicialmente se consideraba menor.

«Fuentes: Chiefs WR Marquise ‘Hollywood’ Brown, quien dejó la práctica en un carro con una lesión en la parte inferior de la pierna, evitó cualquier cosa grave y se espera que vuelva al campo tan pronto como mañana», Fox Sports Insider Jordan Schultz informó el 29 de julio.

Obviamente, ese no terminó siendo el caso, ya que Brown ahora ha perdido solo unas tres semanas de actividades del equipo.

KSHB 41 reportero Matt Foster publicó Una colección de clips de Brown que pasaban por ejercicios de práctica el lunes, señalando que el veterano creador de juegos estaba «moviéndose bastante bien al salir de esa lesión en el tobillo/pie».

No está claro si Brown se adaptará al final de pretemporada, como el Se espera que los entrantes jueguen.

Jake Briningstool regresa a la práctica antes del final de pretemporada de los Chiefs

El otro regreso de lesiones perdidas del 18 de agosto fue Briningstool. El novato no reclutado fue la conversación de Kansas City que se dirigía al campo de entrenamiento, ya que era uno de los destacados claros de las OTA.

Incluso se mantuvo caliente directamente de las puertas en el campo de entrenamiento, Escalar la tabla de profundidad junto al compañero receptor abierto Jalen Royals.

Desafortunadamente, el 27 de julio, todo cambió para Briningstool, ya que agravó una lesión en los isquiotibiales. El novato ha estado desaparecido en acción desde entonces, perdiendo un tiempo precioso mientras intenta hacer lo improbable y hacer la lista de 53 hombres de un contendiente por el campeonato como UDFA.

El 18 de agosto, Foster informó que «el novato de los Chiefs, Te Jake Briningstool, regresó al campo de práctica esta tarde también». También compartió evidencia en video de Briningstool en la práctica, similar a Brown.

#Chefs El novato Te Jake Briningstool regresó al campo de práctica esta tarde también. La primera vez lo hemos visto practicando desde que sufrió una tensión en los isquiotibiales hacia el final de la semana uno del campo de entrenamiento. pic.twitter.com/m5hz2cy6hw – Matt Foster (@mattfostertv) 18 de agosto de 2025

«La primera vez lo hemos visto practicando desde que sufrió una tensión en los isquiotibiales hacia el final de la semana uno del campo de entrenamiento», recordó el periodista de KSHB 41.

Briningstool probablemente esté mirando un papel de equipo de práctica en esta etapa, suponiendo que ningún otro equipo lo reclame fuera de las exenciones. En su ausencia, ala cerrada veterana Robert Tonyan ha sido tremendoY es difícil ver al novato haciendo la lista de la Semana 1 después de su aparición.

La actualización de lesiones de Hollywood Brown de los Chiefs es crucial con la situación de arroz de Rashee que se avecina durante las primeras semanas de temporada

Los jefes puede no estar sin arroz con rashee durante las primeras semanas de la temporada después de todo, como su audiencia con el NFL fue programado para finales de septiembre. Pero ha habido rumores de que esta situación fluida podría cambiar en cualquier momento si ambas partes están de acuerdo en un acuerdo/compromiso de suspensión antes de la semana 1.

Eso pone a los Chiefs en un lugar muy incierto, ya que pueden necesitar un receptor abierto como Brown en caso de que el arroz se suspenda en el último minuto.

Por esa razón, el regreso de Brown a la práctica no debe pasarse por alto. Incluso si el veterano se sienta al final de pretemporada de los Chiefs fuera de precaución, parece estar en camino de la Semana 1, salvo algún tipo de revés.