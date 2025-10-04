Andy Reid aborda la controversia en torno al oponente del próximo jefe

El Jefes de Kansas City se enfrentan a un oponente esta semana que se ha visto envuelto en controversia, pero Andy Reid no ve el gran problema al respecto.

Antes de su juego la semana pasada, el coordinador defensivo de San Francisco Robert Saleh acusó Jaguars de Jacksonville El entrenador en jefe Liam Coen de emplear un sistema de robo de letreros complicado pero legal. Los comentarios provocaron cierta controversia y condujeron a un intercambio acalorado entre los dos en el campo, pero Reid minimizó la controversia esta semana.

Andy Reid dice que el robo de señales es parte del juego

Antes del juego de esta semana entre los Chiefs y JaguaSe le preguntó a Reid qué pensaba sobre las acusaciones de que Coen estaba robando señales de delitos opuestos. Reid dijo que no es una práctica poco común, y señala que cada equipo toma medidas para ocultar sus señales para que los equipos opuestos no puedan descifrarlos.

«Escucha, eso continúa» Reid dijo. «Si vas a poner un letrero, los chicos lo mirarán e intentarán escabullirlo. Los auriculares se han quitado un poco de eso. Eso es lo que es. Todo es parte de eso».

El mariscal de campo de los Jefes, Patrick Mahomes, también reconoció que todos NFL Los equipos robarán señales si se les da la oportunidad, diciendo que los Jefes se aseguran de encontrar un nuevo conjunto de señales cada semana para que no regalen nada.

«Cambiamos de señales como todas las semanas», dijo Mahomes. «Cambiamos de señales cada semana sabiendo que el juego está en la televisión, y los equipos lo ven. Tratamos de asegurarnos de que estamos intercambiando esas cosas para que no puedan obtener un ritmo sobre lo que estamos tratando de hacer».

Saleh también reconoció después de la pérdida de su equipo ante el Jagua Que no quiso criticar a Coen y en realidad estaba tratando de felicitar al equipo por su exhaustiva investigación sobre oponentes. Saleh dio crédito al Jagua por su victoria y éxito en lo que va de la temporada.

«Obviamente, hice un mal trabajo con las palabras», dijo Saleh, a través de la crónica de San Francisco. «Quiero decir, si dijera el estudio de películas de palabras, no creo que realmente estemos hablando de esto. Pero usé la señalización de señales, y es por eso que me sentí tan inflexible.