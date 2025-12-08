Andy Muschietti sobre la escena de la mancha negra

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers del episodio 7 de la temporada 1 de “Eso: Bienvenido a Derry”, ahora transmitiendo en HBO Max.

Si alguna vez hubo alguna especulación de que los horrores explorados en “It: Welcome to Derry” de HBO eran puramente sobrenaturales, el Episodio 7 puso fin a esas preguntas. Después de un flashback abierto que muestra los orígenes de Pennywise el Payaso (Bill Skarsgård), el episodio continúa donde lo dejó el anterior, con una turba de ciudadanos blancos de la ciudad del mismo nombre armados con armas y con máscaras que se infiltran en la Mancha Negra: un lugar frecuentado por los soldados negros en la base militar de Derry y un escondite para el fugitivo falsamente acusado de la ciudad, Hank Grogan (Stephen Rider).

La turba blanca irrumpe en Black Spot en busca de Grogan, y se produce un enfrentamiento cuando los clientes del club sacan sus propias armas. La tensión se rompe brevemente cuando la turba baja las armas y se retira, pero el alivio es temporal, ya que cierran las puertas desde el exterior, arrojan cócteles Molotov al edificio y acribillan sus paredes a balazos.

El tiroteo continúa mientras Black Spot se quema con docenas de personas dentro, muchos de ellos personajes centrales de la serie, incluida la mayoría del conjunto principal de niños. Es una secuencia cruda y violenta, ampliada a partir de un breve capítulo de la novela «It» original de Stephen King.

Cortesía de HBO

Como ocurre en la novela, la escena muestra los horrores que tienen lugar en Derry, pero se vuelven aún más inquietantes por las apariciones fantasmales que pronto se agolpan en la masacre. Debido a que Pennywise se alimenta del miedo del pueblo, obviamente aparece en medio del aterrador evento. Mientras tanto, debido a que el telequinético Dick Hallorann (Chris Chalk) está presente en el fuego, es testigo de cómo aparecen hordas de espíritus mientras almas desafortunadas entran al más allá a su alrededor.

Es una fusión de terrores reales y metafóricos que se unen en una escena desgarradoramente poderosa que eleva “Welcome to Derry” a nuevas alturas. Variedad habló con el productor ejecutivo de la serie y director del episodio 7 Andy Muschietti por correo electrónico para hablar sobre su enfoque artístico y temático de la escena más impactante del programa hasta el momento.

La masacre en Black Spot es una parte pequeña pero memorable de la novela «It» de Stephen King. ¿Siempre anticipaste adaptarlo y ampliarlo como una parte fundamental de “Welcome to Derry”?

En el gran océano que es el libro, la Mancha Negra parece pequeña, pero en realidad es un evento muy sustancial en los interludios. Dado que basamos el programa en los interludios, realmente queríamos mostrar los eventos de la Mancha Negra y usarlos como guía. Aparte de un punto bajo dramático, es una guía que lleva a nuestros personajes hacia una conclusión catastrófica o, si no una conclusión, un gran punto crucial en la historia.

¿Cómo decidiste el ritmo de suspense de la escena, haciendo que al enfrentamiento le siguiera un breve alivio antes de que comenzaran los horrores?

Quería hacer justicia al libro en términos del horror y las atrocidades que se viven. No sólo quería crear tensión y suspenso durante la preparación, sino también cuando todo se desarrolla. Queríamos crear la impresión de que estamos encerrados dentro con el resto de la gente. Por eso la perspectiva no sale de la habitación. Hay un episodio que básicamente sigue a varios personajes mientras el pánico se extiende con el fuego. Es una escena realmente difícil de ver y fue una escena muy difícil de rodar, pero realmente quería mantenerme fiel a la intensidad de esa parte del libro.

Cortesía de HBO

¿Qué parte de la escenografía fue práctica y qué parte digital? Por supuesto, la gente en realidad no se quemaba, pero ¿usaste fuego real? ¿De verdad destruiste el set de Black Spot?

La quema de la Mancha Negra se produjo principalmente en dos grandes platós. Uno de ellos es el set de Black Spot donde rodamos varias escenas antes. El segundo es un lugar más abierto utilizado para la parte donde reina el caos y todo está en llamas. Quería crear confusión. Quería poner al público en el asiento del conductor de esa catástrofe y darle la impresión de que estás perdido y no sabes dónde está la puerta.

Esa segunda parte se rodó en un lugar que no tenía paredes. A pesar de todas las carreras, toda la confusión, todo el caos que ves, quería crear un lugar donde no pudieras reconocer nada. Es curioso, porque el set No. 1 y el set No. 2 están como fusionados en una de las tomas. De hecho, puedes verlo si prestas atención; Se puede ver cómo pasamos del plató a un lugar envuelto en llamas. Hubo fuego práctico, pero no pudimos poner a los actores en peligro, por lo que mucho de eso no es práctico. Siguiendo las normas de seguridad, utilizamos fuego práctico para los objetos en primer plano y en la distancia. El resto se realiza en postproducción. En cuanto a la actuación general, hicimos que nuestros actores actuaran como si estuvieran luchando en estas condiciones, pero también tuvimos un grupo de actores de fondo que eran actores especiales entrenados para acrobacias.

¿Cómo abordas la dirección de una escena cinética como esta, donde hay mucha gente reaccionando caóticamente? ¿Permites que la gente improvise o estás coreografiando a cada individuo?

Fue una secuencia desafiante de filmar, porque estás tratando de transmitir caos, pánico y falta de control. Pero, por supuesto, había que coreografiar cada segundo, y eso es lo que hicimos. La coreografía nos llevó probablemente dos días diseñando toda la secuencia. La primera fue una toma muy difícil de lograr, porque básicamente comienza con el primer cóctel Molotov que enciende el fuego. Entonces la gente entra en pánico. Comienzan a correr en todas direcciones y la cámara tiene que seguir a ciertos personajes y luego hacer la transición hacia la acción de otros personajes y luego desplazarse hacia el techo, donde está en llamas antes de que retrocedamos y alguien nos lleve a otra esquina. Fue un desafío interesante de ejecutar. Todos tenían que estar a punto. Tuvimos el departamento de cámara, el elenco, los efectos especiales y los equipos de especialistas trabajando para hacer esta escena increíblemente compleja. Está muy coreografiado, pero tenía que parecer real y caótico. Creo que el caos se logró. Y estoy muy orgulloso de todo lo que hicimos allí. Todo lo que necesitaba ser coreografiado fue coreografiado. Incluso en el fondo, la gente sabía lo que tenía que hacer.

Por supuesto, hay momentos de improvisación. Debido a que es una escena con mucha emoción, la gente hace cosas que no estaban planeadas. Hubo cosas que no sucedieron como se esperaba, pero luego todo volvió a la normalidad. Lo bueno de hacer películas es que los accidentes ocurren. No me refiero a accidentes como si pasara algo malo, sino algo inesperado. Hubo mucho de eso.

¿Cuánto tiempo tardó en filmarse la secuencia?

Nos tomó como cuatro o cinco días rodar. No fue fácil.

¿Qué crees que el público se llevará esta escena dentro de la serie más amplia?

Filmamos esto de una manera muy visceral. Es una experiencia en primera persona. Queríamos que el público sintiera cómo sería estar atrapado en este lugar. Dramáticamente, esa era la intención. Temáticamente, queríamos transmitir la idea de que las peores cosas que suceden en este mundo a menudo son causadas por nosotros, los humanos, y que somos capaces de infligir dolor, odio y horror unos a otros, tanto o más que el monstruo.

Esta entrevista ha sido ligeramente editada para el estilo de Variety.