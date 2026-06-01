Android pronto hará que compartir archivos locales sea menos complicado

Rita El Khoury / Autoridad de Android

TL;DR Google está implementando mejoras de red para Android que deberían hacer que el intercambio de archivos locales y el acceso a la red sean más fluidos.

Una próxima actualización del sistema Google Play permitirá que las aplicaciones de Android utilicen ciertos puertos de red estándar que generalmente están reservados para los servicios del sistema.

Este cambio puede mejorar la compatibilidad con PC, sistemas NAS, servidores locales y otros dispositivos de red.

Google ha introducido discretamente cambios de red en la actualización del sistema Play de mayo que harán que los dispositivos Android se comporten de forma más natural en las redes locales.

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Un ingeniero de Google confirmó recientemente (h/t MMyRRedditAAccount en Reddit) en Issue Tracker que Android pronto permitirá que las aplicaciones se vinculen a ciertos puertos de red privilegiados, a partir de la actualización del sistema Google Play (GPSU) de mayo de 2026.

Si bien suena muy técnico, este cambio podría contribuir en gran medida a mejorar el intercambio de archivos en Android, haciendo que el dispositivo sea mucho mejor en las redes locales.

Qué quiere decir esto Uno de los cambios más notables implica la compatibilidad con el uso compartido de archivos SMB (puerto 445). Este es el protocolo estándar para compartir archivos utilizado por las PC con Windows, los sistemas NAS y muchos servidores domésticos.

Actualmente, los dispositivos Android son muy limitados cuando se trata de compartir archivos en la red local. Mover archivos de forma inalámbrica entre un teléfono y una computadora a menudo requiere aplicaciones especiales, pasos de configuración complicados u otras soluciones.

Esto se debe a que las aplicaciones de Android generalmente no pueden usar ciertos puertos de red con números bajos que generalmente están reservados para servicios a nivel del sistema.

Con esta actualización, las aplicaciones de Android finalmente pueden usar algunos de esos puertos estándar, incluidos los que se usan comúnmente para compartir archivos SMB. Básicamente, esto permite que los dispositivos Android se integren de forma más natural con PC, sistemas NAS y otras redes domésticas.

Para los usuarios, esto significa transferencias inalámbricas de archivos más fáciles, mejor compatibilidad con computadoras y dispositivos de almacenamiento en red, y aplicaciones de Android menos restrictivas para manejar tareas de red local.

Mientras tanto, los cambios también incluyen soporte para otros puertos comunes utilizados para: Acceso remoto SSH y SFTP (puerto 22)

Servidores web HTTP y HTTPS (puerto 80)

Red HTTP/3 (puerto 443)

Compartir impresora IPP (puerto 631) En general, esta actualización sugiere que Google puede estar ampliando las capacidades de red de Android para casos de uso más avanzados de estilo escritorio. Esto es especialmente interesante considerando que la compañía está impulsando Android hacia nuevos dispositivos portátiles como GoogleBooks.

Los ingenieros de Google señalan que la función se envía a través de Project Mainline de Android, lo que significa que muchos dispositivos Android pueden recibirla a través de la actualización del sistema Google Play en lugar de esperar una actualización completa del sistema operativo Android.

Esta funcionalidad requiere Android 13 o posterior, kernel de Linux 5.15 o posterior y compatibilidad con las actualizaciones del sistema de Google Play. Google dice que GPSU May 2026 se está probando actualmente a nivel mundial y se lanzará pronto.

Gracias por la ayuda, Dhruv.