Andrew Santino en Hulu Special, Cómo Disney cambió de broma de los adultos de Disney

Andrew Santino le gusta empujar el sobre.

Abre «White Noise», su tercer especial de comedia y primero para Hulu, preguntando: «¿Es racista …?»

Es una pregunta que los espectadores podrían hacer sobre algunos de sus chistes, ya que Santino elimina casualmente los estereotipos con un guiño provocativo. El título de The Special, que se estrena el 12 de septiembre, se toma prestado de la parte más desenfrenada del set, y, tal vez, también una referencia autocrítica a su comedia. «La gente se sentirá un poco incómoda o confundida si se supone que deben reír, o si está bien decirlo. Eso, para mí, es el punto de la comedia», dice Santino. «Si encadena a la audiencia junto con el amor y saben que están en la broma contigo, no encontrarán nada odioso».

El cómic nacido en Chicago ha pasado años caminando la línea entre aceptable e indignante con sus podcasts «Whisky Ginger» y «Bad Friends» con Bobby Lee. Si bien esos programas han convertido a Santino en una de las voces más reconocibles de la Comedia, insta a los fanáticos a eliminar los AirPods y reír junto a una audiencia en vivo.

«Sal de tu casa y ve a disfrutar de la gente haciendo cosas frente a tu cara», dice. «Es la mejor experiencia del mundo».

El especial deja caer al espectador directamente en una broma. ¿Por qué optaste por la gran entrada de salida?

No quería hacer lo tradicional «Time de matar arriba», lo que he hecho en el pasado. Probablemente hice 10 minutos [of material] antes de lo que ves. Solo quería comenzar el especial con algo divertido, rápido y ágil, y la frase «¿Es racista?» es un gran gancho.

¿Dónde filmaste el especial?

Filmé en el Teatro Pantages en Minneapolis, Minnesota, una gran ciudad para la comedia y una gran ciudad para beber. Es una buena combinación de estados socioeconómicos y puntos de vista políticos. Obtienes todos los lados de la moneda, que me encanta.

¿La cultura de la bebida tiene en cuenta la decisión de dónde filmar? Obviamente, quieres que la audiencia esté un poco floja.

Me gusta para mí para que pueda ser martillado después del espectáculo. No, me gusta una ciudad que no se tome tan en serio cuando se trata de salir y pasar un buen rato. Minneapolis es una gran ciudad para comer y beber con buenas personas, y desafortunadamente han pasado por mucho, y estoy orgulloso de haberlo disparado allí.

Bill Burr me dijo que prefiere cuándo la audiencia es «hostil». ¿Disfrutas eso?

No, Bill Burr es un lunático. Está loco. No quiero entrar en un tiroteo con la audiencia. Solo quiero que sean fanáticos de la comedia que están listos para soltarse y desaparecer en la habitación conmigo. Mantenemos las luces bajas para que puedan reírse de cosas que no deberían y pasar un buen rato. No estoy allí para luchar contra ellos, pero Bill es el mejor en eso. Por eso le encanta.

Te despotricas hilarantemente sobre los adultos de Disney en el especial, que se convierte en Hulu, que es propiedad de Disney. ¿Qué tan pronto después de enviar el corte recibió una llamada telefónica de la casa del mouse?

Inmediatamente. No podían esperar para recortar la grasa en esos chistes. Sinceramente, fuimos de un lado a otro, y realmente no disfrutaron tener esas cosas allí. Encontramos un medio feliz, y pude mantener los chistes allí, pero [the jokes] fueron manipulados. No voy a mentir: definitivamente cambiaron los chistes. No estaba entusiasmado con eso. Nos metimos en una pequeña guerra. No querían esos chistes allí. Mi argumento fue: bromeo sobre muchas otras cosas en el especial que es controvertido. No creo que bromear sobre personas a las que les gustan Disney como adultos es una toma controvertida, pero no estén en desacuerdo.

¿Estás diciendo que la broma fue más dura antes?

Sí. Fue más divertido. Se abrió un poco más de lo que viste, en personas que van a Disney sin niños y adultos que usan ropa de Disney. Pero Disney es un conglomerado corporativo masivo, y dijeron: «Si lo quieres aquí, así es como lo queremos. De lo contrario, no podremos emitir el especial. Tenemos que cortar los chistes». Entonces encontramos un medio. Dijimos que encontraríamos una manera de manipular los chistes de una manera que funcione para todos. [Disney] Tengo un poco de lo que querían, e intenté obtener lo mejor de lo que quería. Esto es un compromiso en el mundo moderno de los medios.

¿Has experimentado eso antes, que te hayan dicho que no bromeen sobre algo?

Por lo general, tenemos rienda suelta. Esta es la primera vez que experimenté esto en hacer especiales, donde temían la narrativa que estaba sacando porque era un reflejo de su compañía. Les recordé varias veces que era comedia, y estaba bromeando, y no es real. Y ese es el punto de la comedia: te estás burlando de la realidad. Pero no estaban interesados ​​en ello. Entonces, nuevamente, encontramos un medio feliz, pero la mayoría de las veces los comediantes no son filtrados. Es por eso que amamos el mundo de los podcasts y por qué nos hemos alejado de las formas tradicionales de medios. Nos cansamos de que nos dijeran: «No se supone que debas decir eso».

Francamente, es una mierda, porque no es así como la gente piensa y habla en el mundo real. A nadie le importa. La gente dice lo que piensa todo el tiempo, y les encanta cuando los cómics pueden decir las cosas de las que la gente no habla mucho porque tienen miedo. Ese es nuestro trabajo, para mencionar lo incómodo y hablar sobre los temas en los que la gente se mueve. Esa es la mejor parte del negocio. Podemos vivir en el podcast Land y Live Stand-up, que nunca se filtrará. Entonces, este fue un desafío para mí, pero lo hice funcionar. Todavía amo el especial, y espero que la gente lo disfrute, independientemente de la pelea en mi mente.

Esta mentalidad corporativa que menciona, ¿es por eso que no estamos viendo a los mejores comediantes de hoy en mucha televisión y cine?

Muchos de nosotros queremos sentirnos más libres, por lo que estamos haciendo lo nuestro. Mucha gente está ganando significativamente más dinero haciendo lo suyo que seguir la ruta de estudio tradicional. ¡Nos llevó mucho tiempo darnos cuenta de que estos tipos nos estaban robando! Recibían todo el dinero, y estábamos trabajando muy duro, y nos estaban dando lo que pensaban que merecíamos. Nos dimos cuenta de que si acabamos de hacer nuestro propio mundo, no en deuda con la idea de otra persona sobre lo que merecemos, podemos construir nuestra propia audiencia y hacer nuestro propio futuro.

Todavía me encanta la televisión y el cine. Espero actuar de nuevo. No lo veo en mi futuro. En mi futuro cercano, me estoy centrando en el stand-up y los podcasting y la creación de mi propio mundo en el espacio digital. Mucha gente que ya no ves en la televisión y el cine porque no se están haciendo muchas cosas en el circuito de comedia, en términos de grandes películas de comedia comercial. Los programas de televisión de comedia se han deslizado en lo desconocido. No hay muchas oportunidades, a menos que seas uno de los amigos de Seth Rogen, y luego puedes ingresar a uno de sus 50 programas de televisión. Fuera de eso, es un poco diferente. Es un poco más difícil. Muchos comediantes en particular estaban cansados ​​de jugar este extraño juego «por favor, ámame» al negocio. En cambio, dijeron: «Solo iremos directamente a nuestra audiencia e intentaremos conectarnos con ellos».

Algunos comediantes están haciendo televisión y cine de forma independiente. Por ejemplo, Theo Von y David Spade escribieron y se autofinanciaron una comedia de amigos protagonizada por ellos. ¿Es esa una ruta que te interesa?

Trabajar con mis amigos me interesa. Pero trabajo con mi mejor amigo, Bobby Lee, todas las semanas haciendo «malos amigos». Es lo más divertido que he tenido, sin restricción y sin que todos intenten atraparnos y ganar dinero con nosotros. No sé cuál es mi futuro en televisión y cine. No parece que tenga nada en ese mundo en el corto plazo.

El título del especial proviene de una broma sobre «máquinas de ruido blanco» versus «máquinas de ruido negro» versus «máquinas de ruido mexicanas», etc. Se siente arriesgado de una manera que pareces encontrar muy divertido.

Es juego de palabras irónico. Eres consciente de que soy consciente de que es malo. Todos nos estamos riendo de eso porque sabemos que no hay vitriolo detrás de él. Solo soy yo burlándose de esta idea. Fue divertido taller de la broma porque sabía que iba a provocar una reacción que no es solo la risa. La gente se sentirá un poco incómoda o confundida si se supone que deben reír, o si está bien decirlo. Eso, para mí, es el punto de la comedia.

A lo largo de la broma, a medida que haces bromas sobre diferentes estereotipos raciales, haces esta cosa performativa «oh, deténgalo, Andrew, eso no es divertido». Estás señalando a la audiencia que sabes que se siente mal. ¿Funciona la broma sin eso?

Sí, lo hace. Depende de la audiencia. Si encadena a la audiencia junto con el amor, y saben que están en la broma contigo, no encontrarán nada odioso.

Parece poner a la cama la idea de que algunos comediantes han repitido en los últimos años, que es: «Ya no puedes decir nada».

Mucha gente dice que los comediantes dicen que no puedes decir nada, pero no conozco a nadie que diga eso. Siento que esta es una narración que los medios presentan los medios, donde están como, «¿Qué pueden decir los comediantes?» No decimos eso. No nos importa una mierda. Salimos todas las noches y decimos lo que queramos. Puedes ir a cualquier club y escucharás una variedad de diferentes niveles de cosas que son cuestionables, desagradables, delicadas, picantes. Eso es todas las noches en cada club del país. Entonces, no compro esa narración. Pero creo que, como sociedad, nos estamos volviendo más cómodos con la idea de que [a comedian can joke about anything] Mientras sea divertido y hecho con amor. No debería venir de este horrible lugar.

Estados Unidos, ahora más que nunca, quiere divertirse. Están cansados ​​de estar tristes o asustados. A medida que el mundo continúa cambiando rápidamente y la gente está confundida sobre lo que está sucediendo, se supone que somos los que bromean sobre lo que está sucediendo.

Terminas el especial en un sincero agradecimiento a tus fanáticos, en lugar de una broma de cierre. ¿Por qué tomaste esa decisión?

Los comediantes a veces se ponen esta persona de estrellas de rock, y creo que es una mierda. Solo somos artistas, y un poco de gratitud es muy útil. Les agradezco porque me han ayudado a cambiar mi vida y me permitieron entretener a la gente para ganarme la vida. Solo me mantengo consciente de eso. Es como un gran y cálido abrazo después de un especial divertido.

¿Cómo terminaste en «Happy Gilmore 2»?

Kyle Newacheck lo dirigió, y él es un viejo amigo nuestro. Me quejé bastante al equipo de Adam Sandler a través de mis agentes porque soy, como, uno de los cuatro comediantes que golf, y en realidad soy bueno. Pensé: «No puedo creer que no esté en esta película». Mientras tanto, mi agente consiguió que Eric André fuera de golf en la película, y ni siquiera golf en la vida real. En realidad me golfa. Así que le di muchas mierda a mi agente. Le preguntaron a Bobby y a mí si haríamos una aparición como «malos amigos». Si esa película hubiera estado en los cines, hace 15 años, habría ayudado al podcast de «Bad Friends» a explotar. Seríamos aún más grandes. Pero, para nosotros, fue solo un momento descarado en el que pudimos colarnos, y lo pasamos muy bien.

Comenzaste un podcast de golf, ¿verdad?

Sí, se llama «No hay malas mentiras». Es una caminata y conversación de uno o dos agujeros con atletas famosos y profesionales del golf. Les doy mentiras deliberadamente malas, o malos disparos, y tienen que contarme sobre un momento en que la vida les dio una «mala mentira». Hemos hecho que Bryson Dechambeau vaya con Bobby Lee. Hemos tenido Charlie Day, Steve Gerben de «Tires» … por cierto, no estoy en ninguno de los nuevos espectáculos de golf, y soy uno de los únicos stand-ups que realmente pueden jugar al golf. No estoy en «palo». No estoy en la voluntad de Ferrell [at Netflix]. No obtuve un papel de golf real en «Happy». Entonces eso es todo. He terminado con el negocio.

Protagonizaste «Dave» junto a Lil Dicky, que el año pasado se puso en «Pausa» sin planes para una temporada 4. ¿Eso sucederá alguna vez?

Eso no está en pausa. Esa cosa se ha ido. Ni siquiera sé por qué esa narración está ahí afuera, eso no es cierto. No estamos haciendo el espectáculo. Creo que la gente dijo que estaba en pausa para proteger la relación del programa, pero eso no tiene sentido. El espectáculo está hecho. Todos vamos a nuestro propio camino y hacemos lo nuestro. Fue una gran carrera, y todos lo disfrutamos mucho. Funcionó su hermoso y pequeño curso, y ese fue un momento maravilloso en el tiempo. Estoy feliz de haber sido parte de eso, pero en ningún mundo creo que el programa volvería.

¿Fue esa decisión de FX de terminarlo?

Era una pistola contratada. Eso fue entre Dave Burd, Jeff Schaffer y FX. No tenía poder sobre lo que estaba sucediendo. Me enteré cuando todos los demás descubrieron que no regresaba. Pero la gente dice: «Quizás lo pausemos y volvamos» … Lo sé mejor. Papá se fue para obtener cigarrillos. No volverá a casa.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.