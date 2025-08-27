Andrew Santino Comedia Special Sets Hulu Fecha de lanzamiento, Trailer de Drops

Andrew SantinoEl próximo especial de stand-up, «White Noise», debutará en Hulu el 12 de septiembre. El comediante y «Bad Friends» y el presentador de podcast «Whiskey Ginger» lanzaron un trailer para la próxima hora.

En el clip de 45 segundos, Santino bromea sobre llevar a su padre a un partido de fútbol de los lunes por la noche y beber grandes cantidades de alcohol. «Estamos sentados en el bar, solo mi papá y yo … y él me mira, ya sabes cómo un padre puede mirarte a veces, usando esa sonrisa, ese brillo en sus ojos», dice Santino. «Estoy esperando que diga que me ama, y ​​él dice: ‘Estoy enojando ahora'».

«White Noise» marca el tercer especial de stand-up de Santino y primero para Hulu, después de la «Hamburguesa con queso» de 2023 en Netflix y su hora 2017, «Homefield Advantage». Además de su stand-up, Santino es el presentador de tres podcasts populares, «Bad Friends» con Bobby Lee, «Whiskey Ginger» y su nuevo programa de entrevistas de golf «No Bad Lies».

También es un actor mejor conocido por sus papeles en la comedia de FX «Dave», en la que interpretó al gerente de Lil Dicky, y «Ricky Stanicky» junto a John Cena y Zac Efron. Los créditos de Santino también incluyen «Beef» de Netflix y «I’m Diing Up Here» de Netflix, más «The Desastre Artist», «Scrambled», «Me Time», «Sin City Saints», «Mixology» y «This Is Us». También ha tenido puntos invitados en las queridas comedias de situación como «The Office», «Development», «The League» y «Curb Your Enthusiasm».

«White Noise» es parte de la Iniciativa de Comedia de Hulu, Hularious, que ha presentado especiales de Bill Burr, Ilana Glazer, Jim Gaffigan, Roy Wood Jr., Chris Distefano y más.

Mire el trailer y vea el arte clave del especial de Santino a continuación.