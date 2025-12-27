Andrew Jung se permite un penalti fallido, Persib derrota al PSM Makassar en GBLA

Bandung, VIVA – Drama presentado hoy en el estadio Gelora Bandung Lautan Api Persib Bandung Cerró 2025 con un triunfo importante. Entreteniendo al PSM Makassar en el partido aplazado de la octava semana de la Superliga 2025/26, Maung Bandung ganó por poco 1-0 gracias a un gol Andrés JungSábado 27 de diciembre de 2025.

Andrew Jung es el actor principal en este partido. El delantero francés vivió un momento complicado cuando su penalti no acabó en gol. Sin embargo, en apenas un minuto, Jung pudo levantarse y enmendarse marcando el gol diferenciador.

Persib pareció presionar desde el inicio del partido a pesar de que el PSM Makassar ejecutó el primer tiro. La primera oportunidad de los locales se creó en el minuto 9 mediante un tiro libre de Thom Haye, pero el portero del PSM Hilman Syah aún pudo desviar el balón.

La presión continuó hasta el minuto 22, cuando Persib recibió un penalti después de que M Mufli derribara a Berguinho en el área prohibida. El árbitro Yudai Yamamoto revisó el VAR, pero aun así confirmó la decisión inicial. Jung, que se adelantó como verdugo, no logró vencer a Hilman Syah, dejando el marcador aún sin goles.

Sin embargo, este fracaso no quebró la mentalidad de Jung. Un minuto más tarde, el delantero del Persib supo aprovechar el saque de esquina lanzado por Thom Haye con un potente cabezazo que sacudió la portería del PSM. El gol en el minuto 26 fue recibido inmediatamente por una afición entusiasta. GBLA.

Ganar por un gol hizo que Persib tuviera aún más confianza. Eliano Reijnders tuvo una oportunidad en el minuto 31, pero su disparo salió desviado. Berguinho también tuvo tiempo de enfrentarse a Hilman Syah, pero esta oportunidad de oro no logró aumentar su ventaja.

El PSM intentó responder con varios contraataques, pero la sólida defensa de Persib, custodiada por Teja Paku Alam, permitió frustrar cualquier amenaza. Hasta el final del primer tiempo el marcador seguía 1-0 a favor de los locales.

Al comenzar la segunda mitad, Persib jugó de manera más disciplinada y al mismo tiempo confió en transiciones rápidas. Reijnders tuvo otra oportunidad en el minuto 48, pero el balón aún así rebotó por encima del travesaño.

Luego, el técnico Bojan Hodak hizo una rotación y dio entrada a Marc Klok en el minuto 61. Este cambio hizo que Reijnders pasara a la posición de lateral derecho, proporcionando un nuevo equilibrio al juego de Persib.