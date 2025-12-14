Andrew Jung se convierte en pilar, Persib cambia de titular cuando desafía a Malut United

Bandung, VIVA – Persib Bandung hizo cambios significativos en la alineación central cuando se enfrentó Malut United en el partido aplazado de la semana 12 Superliga 2025/26. Este partido se disputará en el estadio Kie Raha de Ternate el domingo 14 de diciembre de 2025, a las 13.30 WIB.

Este cambio hace que la composición inicial de Maung Bandung sea diferente en comparación con el partido anterior contra el Bangkok United en el estadio Gelora Bandung Lautan Api de Bandung, el 10 de diciembre de 2025. Varios nombres importantes rotaron, tanto en el mediocampo como en el sector de ataque.

En la portería, Persib sigue confiando el puesto de portero a Teja Paku Alam. Este portero senior vuelve a ser la principal opción para mantener la estabilidad de la defensa del equipo en medio de la presión de los partidos fuera de casa.

La zaga la ocupan Eliano Reijnders, Julio César, Patricio Matricardi y Frans Putros. Federico Barba, que anteriormente actuaba habitualmente como titular, esta vez tuvo que iniciar el partido desde el banco de suplentes.

Los cambios se notan bastante en el mediocampo. Persib no pudo alinear a Luciano Guaycochea quien tuvo que cumplir una sanción del Comité Disciplinario del PSSI. Su papel fue reemplazado por Thomas Haye con quién colaborará Marc Klock como regulador del ritmo del juego.

Para apoyar la línea de ataque, el cuerpo técnico confió las tres posiciones de centrocampista ofensivo a Beckham Putra Nugraha, Saddil Ramdani y Rosembergne Beguinho Da Silva. Se espera que los tres sean capaces de aportar creatividad y amenazas desde la segunda línea. Mientras tanto, Uilliam Barros Pereira tendrá que esperar temporalmente una oportunidad desde el banquillo.

En primera línea, Andrés Jung ganó confianza como punta de lanza principal. El delantero estaba planeado para sustituir a Ramón Tanque De Andrade Souza, que no fue utilizado desde el primer minuto. Esta decisión muestra los esfuerzos de Persib por presentar nuevas variaciones en los esquemas de ataque cuando se enfrente al Malut United.

Con una composición inicial diferente, Persib claramente aspira a obtener los máximos resultados en la visita a Ternate. La rotación de jugadores llevada a cabo es una señal de la seriedad del equipo a la hora de mantener el rendimiento y la consistencia en medio del ajetreado calendario de competiciones de la Superliga 2025/26.

La alineación de Persib contra Malut United

Motor de arranque

Teja Paku Alam

Eliano Reijnders

Julio César

Patricio Matricardi

Frans Putros

Marc Klock

Thomas Haye

Beckham Putra Nugraha

Saddil Ramdani

Rosembergne Beguinho Da Silva

Andrés Jung