Andrew Jung le pide a Persib que deje Singapur y se concentre en enfrentarse a Madura United

Bandung, VIVA – Delantero Persib Bandung Andrés Jung Destacó que su equipo debe recuperarse inmediatamente después de la derrota en la segunda liga de Campeones de la AFC. Persib desafiará al Madura United en la semana 13 Superliga 2025/26 en el estadio Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, el domingo 30 de noviembre de 2025, con doble motivación para volver a la senda del triunfo.

Persib llegó a Madura en condiciones nada ideales después de no poder traer a casa ningún punto de la sede de Lion City Sailors. En el partido disputado en el estadio Bishan de Singapur, perdieron 2-3 a pesar de que habían tomado una ventaja temprana.

Jung enfatizó que la derrota debe olvidarse inmediatamente y que la atención debe centrarse completamente en el partido de liga. Dijo que el equipo tenía que cambiar la situación y volver a ganar.

«Tenemos que cambiarlo, perdimos allí y ahora es un partido de liga, tenemos que conseguir otra victoria». dijo Jung, citado de su declaración oficial, el sábado 29 de noviembre de 2025.



Duelo entre Lion City Sailors y Persib Bandung

Se dice que la derrota en Singapur decepcionó a Jung. Admitió que incluso el gol que marcó en ese partido no le pareció significativo, porque el equipo se fue a casa sin puntos. «Marqué un gol pero perdimos, así que no estoy contento», dijo.

Persib pierde ante Lion City Sailors, ACL dos boletos para octavos de final se retrasan

Anteriormente, Persib tuvo que posponer su clasificación a los octavos de final de la ACL Two 2025/26 después de perder 2-3 ante Lion City Sailors en el duelo del Grupo G, el miércoles 26 de noviembre de 2025 en el estadio Bishan.

Persib se quedó atrás en el minuto 9 después de que Lennart Thy completara un pase de Lionel Tan. Sin embargo, dos minutos después, Frans Putros empató con un fuerte disparo tras aprovechar un córner botado por Thom Haye.

El equipo de Bojan Hodak recurrió entonces al contraataque y logró ponerse en ventaja en el minuto 56 gracias a un cabezazo de Andrew Jung tras un centro de Haye. Pero esa ventaja no duró mucho.

Shawal Anuar igualó el marcador en el minuto 62, antes de que Anderson Lopes pusiera al Lion City adelante 3-2 en el minuto 72 después de recibir un pase de Hami Syahin. La puntuación dura hasta que finaliza el partido.

A pesar de perder, Persib sigue liderando el Grupo G con 10 puntos en cinco partidos, por delante por diferencia de goles del Bangkok United, que empató ante el Selangor FC. El partido decisivo será el partido final contra el Bangkok United en Bandung el 10 de diciembre de 2025. Un empate fue suficiente para que Maung Bandung avanzara a la fase de los 16 primeros.