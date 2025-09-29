Andrew Garfield no regresa para la secuela ‘The Social Network’

Malas noticias para «La red social«Fans: Andrew Garfield No repitirá su papel como cofundador de Facebook, Eduardo Saverin, en el seguimiento de Aaron Sorkin «The Social Reckoning».

El actor nominado al Oscar, que estalló con su papel en «The Social Network» en 2010, fue Preguntado por Indiewire en el Festival de Cine de Nueva York si aparecerá en la próxima secuela. «No, no», dijo, y agregó: «Eduardo está en Singapur pasando un buen rato».

Después de terminar en malos términos con su compañero fundador de Facebook, Mark Zuckerberg (una grieta inmortalizada en la película por el monólogo de «Fuck You Flip Flip Flops» de Garfield), Saverin emigró a Singapur en 2009 y causó controversia cuando renunció a su ciudadanía estadounidense dos años después. Aunque algunos Saverin especulados hicieron el movimiento para evitar pagar impuestos, negó el reclamo y dijo que se debió exclusivamente a su «interés en vivir y trabajar en Singapur». En 2015, cofundó la firma de capital de riesgo B Capital y actualmente es la persona más rica de Singapur.

El seguimiento de la «red social» de Sorkin reveló su título«The Social Reckoning» y el 9 de octubre de 2026 Fecha de lanzamiento del viernes. La película de Sony Pictures protagonizará a Mikey Madison, Jeremy Allen White, Bill Burr y Jeremy Strong, que está tomando las riendas de Jesse Eisenberg para interpretar a Zuckerberg.

Escrito y dirigido por Sorkin, «The Social Reckoning» se describe como una pieza complementaria de «la red social» y tiene lugar dos décadas después de la fundación de la plataforma. Contará la verdadera historia de cómo Frances Haugen (Madison), un joven ingeniero de Facebook, solicita la ayuda de Jeff Horwitz (White), un reportero de Wall Street Journal, para hacer un viaje peligroso que termina soplando el silbato en los secretos más guardados de la red social.

Aunque Garfield no regresará al mundo de Facebook, está listo para volver a visitar el mundo tecnológico en el próximo «Artificial» de Luca Guadagnino, en el que, según los informes, interpreta al CEO de Openai, Sam Altman. Garfield recientemente colaboró ​​con Guadagnino en el drama «After the Hunt» junto a Julia Roberts y Ayo Edebiri, que acaba de proyectarse en el Festival de Cine de Nueva York después de estrenarse en Venecia.