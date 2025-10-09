Andrew Garfield dice que no habrá Spider-Man en Avengers: Doomsday

andres garfield quiere que quede muy claro para los fanáticos de las películas de cómics que ni él ni Tobey McGuire repetirán sus versiones de hombre araña en la próxima tienda de campaña de Marvel, “Vengadores: el día del juicio final.” Por supuesto, los fanáticos probablemente no confiarán en nada de lo que Garfield diga al respecto después de que mintió repetidamente a la prensa acerca de no protagonizar “Spider-Man: No Way Home”.

Mientras participaba en una nueva entrevista en video de GQ, un comentario de un fan le preguntó a Garfield: «¿Estarán los Spider-Men de Tobey y Andrew Garfield también en ‘Avengers: Doomsday’?» El nominado al Oscar respondió tajante: “No, rotundamente, joder, no”.

Garfield pasó todo 2021 negando que volvería a ser el lanzador de telarañas en “Spider-Man: No Way Home”. Luego apareció junto a las versiones de Spider-Man de Tom Holland y Tobey Maguire, que impulsaron a “No Way Home” a recaudar 1.900 millones de dólares en la taquilla mundial.

El actor debutó como Peter Parker en “The Amazing Spider-Man” de 2012, pero su mandato como superhéroe se vio truncado cuando “Amazing Spider-Man 2” de 2014 tuvo un desempeño inferior en taquilla. El actor dijo revista don el año pasado que quedó «colgado» cuando su papel de Spider-Man llegó a un final tan abrupto. Regresar para “No Way Home” fue una especie de regreso a casa.

«Pensé que Tobey no iba a querer hacer eso. Actuará cada 10 años para mi disgusto, y se lo he compartido», admitió Garfield sobre sus dudas en «No Way Home». «Cuando escuché que se estaba inclinando, pensé que iba a ser lo mejor o lo peor del mundo. Estoy muy agradecido porque fue lo más alegre que jamás haya existido. Toda la presión recaía sobre Tom».

Garfield añadió a Esquire en ese momento que «volvería al 100% [as Spider-Man]» después de su aparición en «No Way Home», «si fue lo correcto, si es un aditivo a la cultura, si hay un gran concepto o algo que no se ha hecho antes que sea único, extraño y emocionante y en lo que puedas hincarle el diente». Amo ese personaje y me trae alegría. Si parte de lo que traigo es alegría, entonces yo también seré feliz”.

Holland se encuentra actualmente en la producción de “Spider-Man: Brand New Day”. Ya han circulado rumores de que Garfield aparecería como Spider-Man en esa película, a lo que Garfield dijo a principios de este año: «Te voy a decepcionar. Sí, no. Pero sé que nadie confiará en nada de lo que diga de ahora en adelante».

