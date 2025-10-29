Andrew Andika muestra su libro de matrimonio frente a la Kaaba, ¿desde cuándo son legales marido y mujer?

Jacarta – Actor Andrés escribe Se han casado en secreto por segunda vez. A través de su cuenta personal de Instagram, Andrew sorprendió al público al subir un romántico video junto a su amante, Violentina Kaifquien ahora se ha convertido oficialmente en su esposa.

En el breve vídeo se puede ver a la pareja realizando juntos la peregrinación Umrah en Tierra Santa. Andrew y Violentina parecían íntimos, tomados de la mano mientras caminaban por el área de la Gran Mezquita. Desplázate para saber más, ¡vamos!

En un momento, incluso se vio a Andrew besando amorosamente la frente de Violentina, un gesto gentil que parecía significar su promesa de amor en el lugar más sagrado para los musulmanes.

El momento que más llamó la atención del público fue cuando los dos posaron mostrando su certificado de matrimonio frente a la Kaaba. Con rostros llenos de felicidad, la pareja lució unida al mostrar la prueba legal de su matrimonio. Sin muchas palabras, Andrew escribió una declaración breve pero significativa en la columna de título de su carga.

«Gracias a Dios te encontré en mi vida @violentina.kaif», escribió Andrew Andika, citado el miércoles 29 de octubre de 2025.

La publicación se vio inmediatamente inundada de felicitaciones de otros artistas e internautas que estaban contentos con la noticia de la boda.

No solo Andrew, Violentina Kaif también compartió un momento similar a través de su cuenta de Instagram. Subió un retrato con su marido con la Kaaba de fondo. En la foto, los dos aparecen de espaldas a la cámara mientras miran solemnemente hacia la casa de Alá, representando la atmósfera emotiva y sagrada de su matrimonio.

Este matrimonio es un nuevo capítulo en la vida de Andrew Andika, quien anteriormente estuvo casado con la actriz Tengku Dewi el 8 de abril de 2017. De este matrimonio, fueron bendecidos con dos hijos. Sin embargo, la relación familiar terminó el 18 de diciembre de 2024, luego de siete años juntos.

Andrew no tardó mucho en encontrar un nuevo amante. Después de divorciarse oficialmente, se sabía que era cercano a Violentina Kaif. Su relación estuvo en el centro de atención pública porque comenzó poco después del divorcio de Andrew. Sin embargo, con el tiempo, esta pareja se volvió cada vez más abierta hasta que finalmente Andrew le propuso matrimonio a Violentina el 10 de julio de 2025.