¿Andrew Andika inmediatamente se casó nuevamente, Tengku Dewi vendría?

VIVA – Decisión del actor Andrew escribir Para sostener inmediatamente un segundo matrimonio sobresaliendo al público, pero fue bienvenido con una firma confirmación de su ex esposa, Tengku diosa Hija.

Según los informes, Andrew Andika planea casarse con su novia, Violentina Kaif o familiarmente llamado Vio, en diciembre de 2025. Sin embargo, Dewi declaró directamente que no asistiría a la ceremonia de la boda, incluso si recibió una invitación.

Este rechazo no es sin razón. Tengku Dewi Putri, quien se divorció oficialmente de Andrew Andika en diciembre de 2024, enfatizó que ahora tienen sus vidas. Para la madre de dos hijos, no hay urgencia para interferir en la elección de la pareja de vida de su ex matorral.

«Tal vez si ahora Andrew ha encontrado un compañero que según él es la frecuencia, solo rezo por una buena», dijo Tengku Dewi, citando el video de Instagram @Pembenti.kehalauan.Reall, domingo 28 de septiembre de 2025.

El divorcio entre Andrew Andika y Tengku Dewi Putri se decidió en base a una demanda de divorcio presentada por Dewi, por la razón principal de una disputa inconsciente. Esta disputa fue desencadenada por el supuesto comportamiento de Andrew que estaba teniendo repetidamente una aventura, un mal hábito llamado Dewi nunca había cambiado desde el comienzo del matrimonio.

Las razones para la separación se fortalecían cuando Andrew también fue atrapado en un caso de abuso de drogas que requería que se sometiera a rehabilitación.

En la actualidad, Dewi enfatizó que había tomado la decisión correcta y que no se arrepintió. Él eligió concentrarse en su vida y sus dos hijos.

«No, ¿qué estás haciendo (viniendo)?» Respuesta Dewi.

«En mi opinión, ¿por qué vienes también?», Continuó.

Se sabe que Andrew Andika presentó a su novia, Vio, a su familia e hijos. Sin embargo, Dewi afirmó no saber la figura de Violentina Kaif en profundidad, solo limitado a conocer su identidad. Ella reveló que su exhusband no le presentó a Vio directamente a ella.

Esto se debe a que la frecuencia de comunicación entre Tengku Dewi y Andrew Andika es muy rara, incluso casi cortada.

«Honestamente, ya no tengo contacto, por lo que realmente no tenemos comunicación. Por lo tanto, la comunicación es a través de la niñera», agregó Dewi.

Como parte de la decisión de divorcio, la custodia de sus dos hijos se le da plenamente a Tengku Dewi Putri. Andrew Andika debe pagar la vida de un niño de RP. 20 millones por mes, con la provisión de un aumento del 15 por ciento cada año.

Para el bien de los niños y el deseo de separarse bien, Dewi decidió no exigir la distribución de la propiedad de Gono-Gini.

La firme actitud de Tengku Dewi ilustra los esfuerzos reales para cerrar la hoja pasada y enfatizar su independencia, rezando por la felicidad por su exhusband en el próximo matrimonio.