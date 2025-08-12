Andrei Epoure de Rumania desempaqueta su debut en Locarno, «No me dejes morir»

Ampliando el mundo construido en su breve «Intercom 15» de 2021, la característica debut de Andrei Epure «Don’t Let Me Die» es un ejercicio evocador para «Sabotear el realismo». Filmado por la costa de Bucarest y Rumania, el director ofrece un retrato evasivo de la enigmática Isabela (Elina Löwensohn) a través de los encuentros de la vecina restringida María (Cosmina Stratan), que encuentra el cuerpo de la mujer mayor fuera de su edificio de apartamentos. Este descubrimiento se convierte en una lágrima en el tejido banal de la vida cotidiana, en la que María asume a regañadientes la tríada de cuidador, empresario y albacea, enfrentado a una serie de intercambios burocráticos moderados y, a veces, perversos.

Vendido por luces encendidas y coescritas por Epoure y la productora Ana Gheorghe, «Don’t Let Me Mure» Vies por los premios en el Festival de Cine de LocarnoLos cineastas del presente. La película es producida por la principal productora rumana Saga Film, también detrás de «Drácula» de Radu Jude en el Locarno de este año. Se une a los coproductores a mano (Bulgaria), Tomsa Films (Francia), Películas arrogantes (Rumania) y Laboratorio Conceptual de Theo Nissim (Rumania).

Hablar con VariedadEl cineasta con sede en Bucarest describe cómo interrumpe la «frontera frágil» entre binarios (vida y muerte, humano y animal, real e irreal) que sangran la experiencia de la película. En el intercomunicador del edificio, Isabela aparentemente emprende una metamorfosis parcial durante sus momentos finales, no muy diferente del aullido de los dos perros que deja atrás. El leitmotif de las timbres sin respuesta, los gemidos no reconocidos y los gemidos no indicados puntúan la pasividad del mundo surrealista de Epoure.

«El sonido tiene esta calidad realmente agradable de encender la imaginación», explica, enfatizando sus cualidades violentas y primitivas, «usado con horror porque es sensorialmente abrumador». Si bien «Don’t Let Me Die» no es una película de terror convencional, su paisaje sonoro nos suspende en un entorno inquietantemente liminal: «Quería representar la presencia y la ausencia de [Isabela] a través del sonido «. En un giro de la frase de Duchampian, Isabela y María se turnan como «invitado» y «anfitrión» en la vida del otro, los dos roles consumidos dentro del portmanteau del «fantasma».

Los personajes clave comparten su alteridad y convocan el arquetipo animal del callejero, conductual y fisiológicamente. A través de largas tomas de seguimiento, Epoure con frecuencia captura los pasillos de María Roaming, con un propósito pero nunca en su totalidad en su entorno. Después de seis años trabajando en el extranjero, el hijo de Isabela, Dan (Silviu Debu) regresa a casa con la noticia de su muerte; Mientras interroga el desorden clerical con María, Dan confiesa que él y su madre comparten una cola vestigial.

EMure se inspira en el fantasma del folklore rumano, una criatura espectral ni vivida ni muerta. Buscando una desviación consciente de las tradiciones cinematográficas contemporáneas de su país de origen, cultivado por artistas como Cristi Puiu y Corneliu Porumboiu, «cuestiona el realismo y su artificialidad a través de rupturas suaves». Ya sea el lenguaje absurdo utilizado en la conversación entre dos pacientes con fisioterapia, o los inquilinos que se cuelgan sobre las reparaciones de fontanería firmadas por «He-of-the-Great-Event», estos bolsillos de percepción revelan este mundo inusual. «Quería que María tuviera esta impresión de que algo está sucediendo, pero no es parte de eso, todos los demás están en algún tipo de acuerdo o conspiración».

«Existe este elemento paradójico de ser tanto testigo como participante», agrega Epure. Al igual que María, «un medio [through which] Isabela de alguna manera impregna «, son estos binarios que el espectador de» No me deje morir «está invitado a negociar.