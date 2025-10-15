Andrea Kalas sobre la preservación de películas, la IA y El Padrino en Lumière Keynote

LYON, Francia — fiesta andreaVicepresidente de Medios y Servicios de Archivo de Iron Mountain y una de las voces más influyentes del campo, pronunció el discurso de apertura en el Marché International du Film Classique de este año (MIFC), corriendo junto al Festival de Cine Lumière en Lyon, Francia.

A lo largo de una carrera que abarca más de tres décadas, desde sus primeros días en UCLA Film & Television Archive, hasta el British Film Institute, Paramount Pictures y ahora Iron Mountain, Kalas ha ayudado a diseñar tres bóvedas bajo cero para proteger el frágil legado de las películas de nitrato y acetato: el corazón helado de la historia del cine.

En Iron Mountain, el trabajo de la empresa va mucho más allá del celuloide. “Estamos ayudando a nuestros clientes a defender sus archivos”, dijo, describiendo una misión que abarca no sólo elementos cinematográficos, sino también notas de producción, guiones, vestuario y accesorios. «Las cosas corren un gran riesgo. Por ejemplo, con la digitalización de cintas de vídeo, el número de máquinas disponibles se está reduciendo. Hay voluntad, pero no siempre hay dinero».

La charla de Kalas en el MIFC, el mercado más grande del mundo dedicado al cine patrimonial, trazó la evolución tanto técnica como cultural de la preservación cinematográfica. El punto de inflexión, recordó, se produjo a finales de la década de 1980, cuando el magnate de los medios Ted Turner comenzó a colorear clásicos en blanco y negro como “Ciudadano Kane”. «Hubo una enorme protesta», dijo. “Creo que John Huston lo llamó ‘devastación cultural’. Los directores estaban muy molestos: era una cuestión de derechos del artista: ‘Esta es la película que creé y ustedes la están cambiando. Eso no está bien’”.

Lo que siguió, explicó Kalas, fue nada menos que una revolución. “De esa crisis surgió una verdadera revolución en la preservación de películas. [was introduced] llamada Ley de Preservación de Películas, se formó la Fundación Cinematográfica de Martin Scorsese, Iron Mountain comenzó a almacenar películas por primera vez y se formó la Asociación de Archivistas de Imágenes en Movimiento. Hubo un antes y un después”.

Ese momento también marcó un cambio filosófico: el reconocimiento de que la preservación no es una ocurrencia tardía sino parte de la propia realización cinematográfica. «Recuerden que en aquel entonces no existía IMDB, ni siquiera sabíamos qué películas teníamos. Así que la AFI intervino e hizo el catálogo de la AFI por primera vez. Teníamos una lista de películas que eran estadounidenses por primera vez. ¡Increíble!»

Además de su trabajo en Iron Mountain, Kalas también dirige el Academy Digital Preservation Forum, una plataforma donde archiveros, cineastas y tecnólogos se reúnen para intercambiar ideas, compartir mejores prácticas y abordar los desafíos de mantener seguro el cine digital y analógico para el futuro.

Durante sus años en Paramount, Kalas encabezó las restauraciones de hitos del estudio, incluida “Wings” (1927), la primera ganadora del Oscar a la Mejor Película. «No sólo restauramos la película, lo cual fue muy difícil porque los materiales de la imagen estaban muy comprometidos, sino que también teníamos la partitura original, que volvimos a grabar», explicó.

Alas

El proyecto cobró nueva vida cuando el diseñador de sonido de “Star Wars”, Ben Burtt, creó una mezcla de audio que combinaba la partitura original con efectos de aviones antiguos. “El día que la vimos, dijo: ‘Sabes, ya no es una película muda. Es una película de guerra’. Y eso realmente me encanta: ahí es cuando te sientes exitoso: cuando la gente olvida que está viendo una película muda. Simplemente están viendo una película”.

Recordando uno de los momentos más destacados de su carrera, Kalas describió la organización de una proyección privada de la nueva edición de Francis Ford Coppola de “El Padrino: Parte III” en el Paramount Theatre en medio de COVID a petición del director. Descartada durante mucho tiempo como la película menor de la trilogía, las críticas de la película «realmente picaron» a su elenco, muchos de los cuales habían trabajado en entregas anteriores. “Estaban muy emocionados”, agregó, riéndose, “Al Pacino quería darle un gran abrazo a Andy García y miró la máscara, como ‘Es COVID, amigo, retrocede’”, sonrió.

En su conversación con Variedad Antes de la conferencia magistral, Kalas también abordó el auge de la IA en la restauración. «Estaba trabajando en ‘Sunset Boulevard’ y utilizamos muchas herramientas de inteligencia artificial con muchos matices para extraer pistas de audio individuales para poder eliminar los silbidos y zumbidos. Con la inteligencia artificial solo tienes un poco más de poder, un poco mejores herramientas para poder hacer eso».

Pero, añadió, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. «Cuanto más poderosos son, más responsabilidad tienes para usarlos bien. Esa supervisión de la restauración con personas que han investigado la película, que realmente saben lo que están haciendo, en conexión con los tecnólogos que están construyendo las herramientas, esa colaboración continúa, sólo que con una mayor responsabilidad».

Concluyó con un recordatorio claro: «Se trata de asegurarse de que haya archiveros en la mezcla porque realmente pueden ayudarlo si le preocupa que su película, su programa, su imagen o fotografía sea respetada dentro de este mundo de la IA. Los archiveros saben dónde están las cosas reales. Tenemos un registro de ello. Cuando los archiveros estaban en la mezcla, realmente ayudó a alentar a Scorsese a actuar, ayudó a alentar al gobierno de los EE. UU. a actuar. Ese es mi mensaje: asegúrese de hablar con sus archiveros cuando se habla de IA”.

El MIFC se desarrolla paralelamente al Festival de Cine Lumière de Lyon hasta el 16 de octubre.