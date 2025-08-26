¡Andre Taulany y Erin siguen siendo su esposo y esposa legítimos!

Tangerang, Viva – Conferencia de divorcio entre Andre Taulanán Y su esposa, Erin, en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, nuevamente presentó un nuevo capítulo. En la decisión provisional, el panel de jueces enfatizó que el estado del matrimonio de los dos seguía siendo legalmente válido.

Leer también: Esta es la razón de la demanda de divorcio, Andre Taulany fue rechazada nuevamente por el tribunal.



El juez decidió aceptar la excepción presentada por Erin para que la solicitud divorciado Talak de Andre no puede ser procesado aún más. De esa manera, los esfuerzos de Andre para divorciarse volvieron a fundar. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Alhamdulillah, los resultados están de acuerdo con lo que esperamos, la excepción o accidente cerebrovascular que presentamos fue recibido, otorgado por el panel de jueces del Tribunal Religioso de Tigaraksa», dijo el abogado de Erin, Firman Pangaribuan en el área de Senayan, Central Jakarta, martes 26 de agosto, 2025.

Leer también: ¡ Andre Taulany y Erin cancelan el divorcio nuevamente



Firman enfatizó que la decisión automáticamente hizo que Andre y Erin aún fueran esposo y esposa.

«En este momento, la Sra. Erin y el Sr. Andre Taulany siguen siendo esposo y mujer legítimos. Así que no hay divorcio», dijo.

Leer también: Filas de los jugadores de cine Kang Solah: Davina Karamoy al padre de Andre Taulany y el hijo de Kenzy



«De acuerdo con el veredicto que leemos ayer, el punto es la Sra. Erin, el Sr. Andre es un esposo y esposa legítimos», agregó.

La razón por la que la demanda fue rechazada

Según Firman, la razón de la solicitud de Talak de Andre no se otorgó porque el tribunal no tenía la autoridad para examinarlo.

«(La razón de las solicitudes de divorcio de divorcio de Andre Taulany no se otorgó), en esencia, el Tribunal Religioso aprobó, no tenía la autoridad para examinar», explicó.

Matrimonio casi 20 años

Andre Taulay se casó con Erin el 17 de diciembre de 2005. Del matrimonio que ha estado funcionando casi dos décadas, ambos fueron bendecidos con tres hijos.

Sin embargo, desde 2020, el problema de las grietas domésticas de esta pareja a menudo ha estado sobresaliendo. El propio Andre había registrado una demanda por divorcios de divorcio desde abril de 2024, pero el tribunal rechazó repetidamente.

Aun así, con esta última decisión, el juez enfatizó que los dos todavía estaban obligados en un lazos de matrimonio legal.