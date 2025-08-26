¡ Andre Taulany y Erin cancelan el divorcio nuevamente

Tangerang, Viva – Audiencia de divorcio entre comediantes y presentadores Andre Taulanán y su esposa, Nada de Wartia Alias ​​Erin, que se celebró en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, finalmente entró en una nueva fase. En la etapa de decisión provisional, el panel de jueces decidió recibir la excepción presentada por Erin y se negó a continuar la solicitud de divorcio de divorcio de Andre.

Esta decisión fue bienvenida por el abogado de Erin, Firman Pangaribuan, quien dijo que la decisión estaba de acuerdo con las expectativas de su cliente. ¡Desplácese para obtener más información!

«Alhamdulillah, los resultados están de acuerdo con lo que esperamos, la excepción o el accidente cerebrovascular que presentamos fue recibido, otorgado por el panel de jueces del Tribunal Religioso de Tigaraksa», dijo Firman en el área de Senayan, Central Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

Por lo tanto, los hogares de Andre y Erin que se han establecido durante casi 19 años todavía se declaran legalmente válidos.

«En este momento, la Sra. Erin y el Sr. Andre Taulany siguen siendo su esposo y esposa legítimos. Así que no hay divorcio», dijo Firman.

«De acuerdo con el veredicto que leemos ayer, el punto es la Sra. Erin, el Sr. Andre es un esposo y esposa legítimos», continuó.

Además, Firman explicó que la razón de las solicitudes de divorcio de Andre no podía procesarse porque estaba fuera de la autoridad del tribunal.

«(La razón de las solicitudes de divorcio de divorcio de Andre Taulany no se otorgó), en esencia, el Tribunal Religioso aprobó, no tenía la autoridad para examinar», explicó.

Anteriormente, Andre había enviado una solicitud de divorcio de divorcio en abril de 2024. Sin embargo, el paso había sido rechazado porque se consideraba no cumplir con las disposiciones.

Andre Taulany y Erin se casaron el 17 de diciembre de 2005 y fueron bendecidos con tres hijos. Aunque su viaje doméstico a menudo está expuesto a rifles, especialmente desde 2020, cuando Andre rara vez comparte momentos con su esposa en las redes sociales, la decisión provisional asegura que el estado de la pareja todavía sea legítimo.