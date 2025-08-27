Andre Taulany llama a la casa como en el infierno, Erin: ¿Alguna vez has estado allí?

Tangerang, Viva – Comediante y presentador famoso, Andre TaulanánHace algún tiempo presentó una demanda de divorcio contra su esposa, Nada de Wartia alias Erin Taulanán. Esta decisión de divorcio fue confirmada directamente por el abogado de Andre, Fahmi Bachmid, quien confirmó que el paso era una decisión final y no podía ser negociable.

Leer también: A diferencia del Lightning Arhan-Azizah, la demanda de divorcio de Andre Taulany a Erin fue nuevamente rechazada



Fahmi dijo que su cliente había estado reteniendo el sufrimiento en el hogar durante demasiado tiempo. Según él, mantener el matrimonio en una condición llena de heridas internas solo será un infierno prolongado para ambas partes. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Cuando alguien ha declarado que no puede casarse, no se verá obligado a sobrevivir. Porque es un infierno más tarde, haciendo un sufrimiento prolongado para ellos», dijo Fahmi Bachmid, hace algún tiempo.

Leer también: Juez: ¡Andre Taulany y Erin siguen siendo su esposo y mujer legítimos!



Agregó que la decisión de Andre no fue tomada precipitadamente, sino a través de un largo proceso lleno de luchas emocionales y dolor.

«Cuando alguien siente sufrimiento, hay un sufrimiento interno y espiritual prolongado. Nadie puede resolver el problema a menos que termine», dijo.

Leer también: Esta es la razón de la demanda de divorcio, Andre Taulany fue rechazada nuevamente por el tribunal.



Pero después de someterse a una serie de sesiones de divorcio, el juez rechazó la presentación de divorcio publicada por Andre Taulany, por lo que Andre Taulany y Erin todavía eran legítimos.

El abogado de Erin, Firman Pangaribuan, fue quien entregó las noticias. También respondió a las palabras de Andre Taulany, que llamó a su hogar como el infierno. Él consideró que las palabras solo se limitaron a expresiones emocionales.

«Sí, así que no entiendo si había tenido tiempo de ir al infierno por un tiempo o no entendí.

La palabra cree que cada familia debe tener un problema, pero al final habrá una solución. Incluso tocó cómo Andre mismo a menudo hablaba en el podcast sobre cómo mantener el equilibrio de los hogares. Según él, las palabras sobre el «infierno» no son más que un momento de decepción.

Aun así, Firman invitó a todas las partes a rezar por lo mejor para Andre y Erin.

«Creo que esta es una victoria juntos. En nuestra opinión, ambos ganaron, nadie perdió», concluyó.