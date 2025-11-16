Andre Taulany expresa felicidad en la boda de Boiyen y pronuncia este discurso de Haru

VIVA – La feliz noticia viene de parte de un comediante además de presentador y cantante. Chico. Se casó oficialmente con Rully Anggi Akbar o quien familiarmente se llama Ezel el sábado 15 de noviembre de 2025 en ICE BSD, South Tangerang. Este momento sagrado fue animado y lleno de calidez. Uno de los presentes como padrinos de boda era un amigo cercano de boiyen, André Taulany.

Andre parecía muy entusiasmado por asistir al feliz día de Boiyen. Al ser entrevistado por los medios, inmediatamente le transmitió sus mejores deseos. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Felicitaciones por una nueva vida para Boiyen. Que sakinah mawadah warahmah y que se le dé una descendencia piadosa y piadosa, que dure para siempre», dijo Andre a los medios.

Como alguien que conoce desde hace mucho tiempo la carrera y la vida personal de Boiyen, Andre no puede ocultar su orgullo.

«Estoy feliz, Boiyen ha luchado desde cero y es un gran trabajador, por eso estoy orgulloso de Boiyen, Boiyen ha podido llegar a este punto. Y espero que esto también sea buena suerte, espero que Ezel como esposo sea buena suerte para Boiyen y Boiyen como esposa sea buena suerte para Ezel», dijo Andre dando una oración.

La presencia de Andre como padrino de boda no carecía de razón. Admitió que conocía a Ezel desde hacía mucho tiempo, incluso desde la época en que hacían música.

«Ha pasado mucho tiempo desde que nos gusta unirnos, a la ATF le gusta que nos inviten varias veces», dijo.

En medio del emotivo ambiente, Andre tampoco perdió su característico humor. Cuando se le preguntó sobre los regalos especiales para Boiyen y Ezel, la broma de Andre aligeró el ambiente nuevamente.

«Una herramienta para hacer niños», dijo.

Aparte de eso, Andre también respondió a la vieja historia de Boiyen, quien fue abandonada por su matrimonio antes de finalmente encontrar a su alma gemela actual.

«Sí, eso significa que su alma gemela está ahí. En ese momento dejó el matrimonio, tal vez no era su alma gemela, lo conoció aquí», continuó.