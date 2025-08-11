Andre Taulany et al reorganizan la canción de la canción que lleva una versión hilarante de la herida, ¿cómo es el resultado?

Yakarta, Viva – banda sonora original película Las últimas fotos de Falcon, Kang Solah de Kang Mak x abuela Gayung, lanzadas oficialmente. La legendaria sonrisa de una sonrisa trajo una herida, que fue popularizada por Meggy Z a fines de la década de 1980, ahora se reorganiza con un toque nuevo pero aún mantiene una sensación de nostalgia.

Esta canción es tan conocida hasta ahora, a través de la letra «Realmente Teginya, Teginya, Teginya, The Long, que lo hace especial, la última versión de esta canción es cantada por una combinación única de seis estrellas de comedia indonesia, Andre TaulanánFilas racelna, Indra Jegel, Tora SudiroPraz Teguh e Indro Warkop. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Estos seis comediantes no solo cantan, sino que también dan su «condimento» especial, haciendo que esta canción se sienta como los ingredientes entre corazones, nostalgia y risas.

El productor Falcon Pictures, Frederica, dijo que estaba feliz, podría unir a los comediantes famosos indonesios para traer esta canción de leyenda.

«La sonrisa de la canción trae esta herida ya es legendaria, por lo que queremos traerlo de vuelta con un toque diferente pero aún memorable. Incidentalmente en esta película hay Andre, Rigen, Indra, Tora, Praz Teguh e Indro Warkop, seis personajes que, si los resultados, los resultados pueden hacer que el estudio de grabación se sienta como la etapa de comedia stand-up», dijo Frédica en su declaración, citada el lunes, el lunes, 11, 2025.

«Pero eso es precisamente lo que hace que esta versión sea única. La audiencia puede sentir las emociones, pero también permanece entretenida. Entonces, aunque el título es una sonrisa que lleva heridas, esperamos que en el cine sonríe más que heridas», continuó.

Andre Taulany reveló que tenía dificultades al tomar la voz de esta canción.

«Cuando la toma vocal es francamente difícil. Debido a que la inclinación es difícil, eh. Pero, tenemos un entrenador vocal que enseña, su nombre es Mas Ade Omar. Así que él es quien nos ayuda a grabar esta canción», dijo.

Mientras tanto, Rigen Rakelna en un tono de broma expresó su entusiasmo cuando se ofreció traer esta canción.

«Por lo general, canto en el baño. Pero esta vez cantando en el estudio, grabado, continúa jugando en los cines. Honestamente, bastante asustado. Miedo a ver en lugar de pedir un reembolso», bromeó.

Indra Jegel también transmitió lo mismo, quien se sintió desafiado mientras llevaba esta canción con sus amigos.

«Esta canción es pesada. Además, el canto con todos los comediantes. El desafío no es un tono alto, sino reteniéndose a riéndose de la opinión vocal», explicó.

Mientras que Tora Sudiro cree que la sonrisa de la canción trae la última versión de la herida suena más única.

«Si Meggy Z canta mientras canto, canto mientras pienso en el Diablo para traer un cubierta. Así que el sabor de la canción, sí, es único», dijo.

Leyenda de la Comedia Indonesia, Indro Warkop también reveló que estaba muy entusiasmado película de la banda sonora Este.

«Ya soy senior, pero sigue siendo el espíritu de cantar. El problema no es solo una canción, sino parte de una historia hilarante y emocionante en la película», concluyó.

Se espera que la presencia de una canción de Smile con la última versión de la herida despierta recuerdos para la audiencia que la ha escuchado en los años 80-90, además de dar un nuevo color que es fresco y entretenido.

La película Kang Solah de Kang Mak x abuela Gayung está lista para emitirse en los cines en toda Indonesia a partir del 25 septermber 2025.