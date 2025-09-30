Andre Taulany da la bienvenida al nuevo estatus de Bedu después del divorcio a su esposa: ¡Felicitaciones, estamos en la misma oficina!

VIVA – Comediante famoso, Harabdu Tohar o llamado familiarmente BeduMostrando la dureza mientras asistía al proceso de juicio de divorcio con su esposa, Irma Kartika Anggraeni, en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el martes 30 de septiembre de 2025.

En medio del proceso legal en curso, Bedu tuvo la oportunidad de compartir un momento que invitó a la risa, a saber, cuando la noticia de la demanda de divorcio llegó a los oídos de sus colegas profesionales, Andre Taulanán.

En lugar de expresar la simpatía o la preocupación por la situación que experimentó, Andre Taulany realmente dio la bienvenida a las noticias con una broma ingeniosa. Según Bedu, Andre dijo «felicitaciones» porque ahora se dice que tienen «una oficina».

Se cree que la oficina mencionada por Andre se refiere al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, el mismo lugar donde Andre se había encargado de su caso de divorcio.

Bedu reveló la broma al dar información al equipo de medios después del juicio. El momento muestra cuán cerca está su relación de amistad en la etapa de entretenimiento, donde el humor sigue siendo parte de la interacción, incluso en situaciones serias.

«Anoche conocí a Andre, descrita de repente con Andre. ‘Felicitaciones’, Felicitaciones ¿Qué diablos?» Felicitaciones, una oficina «, ¿está funcionando para una oficina correcta? Sí, es más o menos esto, ya he considerado esta vida», dijo Bedu a los periodistas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, el martes 30 de septiembre de 2025.

La broma de Andre Taulany parecía ser aceptada con gracia por Bedu. El dueño del nombre real Harabdu Tohar decidió ver esta separación como un destino en el viaje de la vida.

Hizo hincapié en que cada prueba, incluida la separación del hogar, es parte del proceso de vida que debe realizarse.

Bedu envió una solicitud de divorcio de divorcio contra Irma Kartika Anggraeni desde el 22 de septiembre. El matrimonio que han vivido durante aproximadamente 15 años desde el 7 de febrero de 2010 ya debe terminar.

De este matrimonio, Bedu e Irma fueron bendecidos con tres hijos. Bedu admitió que durante el fomento del arca del hogar, él y su esposa enfrentaron muchas pruebas y disputas.

En la actualidad, Bedu ha tomado la decisión de separar la casa de su esposa. Durante un tiempo, decidió quedarse en la residencia de su hermano en el área de Cibubur.

Aun así, Bedu espera que esta separación se pueda resolver bien.

Bedu transmitió la solicitud de que las noticias relacionadas con su divorcio no condujeran a una narración que se acorraló a sí mismo o a su esposa. Hizo hincapié en la importancia de mantener el buen nombre de ambas partes para la continuidad de una relación armoniosa después de un divorcio.

«La vida debe continuar. Así que amigos, por favor, haz una narración, no me acraseren y no me arrinconen a mi esposa. Más tarde, el que había estado debería estar bien, así que no es bueno», dijo Bedu.

Bedu cerró su declaración con una solicitud conmovedora, lo que implica el peso de la carga de la vida que sintió.

«Sí, por favor ayúdame. Mi vida ya es difícil, por favor no la agregue», concluyó.

Esta solicitud se convirtió en el cierre que subrayó que detrás de su personalidad humorística, Bedu todavía era un humano que enfrentaba una gran prueba en su vida.