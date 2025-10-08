Andre Taulany 3 veces no se separó de su esposa, ¿cuáles son las condiciones del divorcio en el Islam?

Yakarta, Viva – Las noticias sobre los hogares de celebridades nuevamente aprovecharon la atención pública. Comediante y presentador famoso Andre TaulanánSe sabe que su audiencia de divorcio nuevamente con su esposa, Rien Wartia Trigina o familiarmente llamada Erin Taulany, en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el miércoles 8 de octubre de 2025.

Leer también: Ustaz Abdul Somad explica la ley de ser un artista en el Islam, ¿es realmente ilegal?



La prueba estaba en el centro de atención porque esta era una solicitud para una solicitud. divorciado Andre presentó el cuarto divorcio después de que tres esfuerzos anteriores en un tribunal religioso diferente fueron declarados fallidos o rechazados.

La presencia de Andre Taulany en la corte acompañada por su equipo legal confirmó su seriedad para poner fin al casco del hogar que había sido bendecido con tres niños. En su declaración, Andre Taulay nuevamente declaró que se había divorciado durante mucho tiempo de Erin.

Leer también: La respuesta inteligente de Ustaz Dasad Latif cuando Sujiwo Tejo preguntó: ¿Cómo es que hay muchas oraciones corruptas?



El abogado de Andre también expresó su decepción porque Erin Taulany no estuvo presente en la sesión de mediación, lo que provocó que el proceso se pospara. Esta ausencia muestra la existencia de la dinámica y la posibilidad de la ausencia de un acuerdo redondo entre las dos partes, a pesar de que el propio Andre Taulany ha confirmado su intención de separarse.

Este evento nuevamente trajo discusiones sobre el proceso de divorcio, especialmente en la perspectiva de la religión islámica que subyace en su matrimonio.

Leer también: Mui Santri murió el incidente de Ponpes Musala Un mártir colapsado, se cumplieron 3 características



Khulu ‘y Talak: Comprender el concepto de divorcio en el Islam

En la realidad de la vida, el problema de romper el matrimonio se está convirtiendo cada vez más en un problema complejo en la sociedad, con varios casos y causas. Aunque se permite como la última solución, el Islam en realidad ve el divorcio como el «caso halal más odiado».

La religión del Islam recomienda encarecidamente que cada matrimonio tenga lugar duradero. Por lo tanto, se han determinado varias reglas, desde la selección de pares hasta la resolución de problemas, para mantener la integridad del hogar.

Sin embargo, el Islam no descarta la situación en la que la unión del esposo y la esposa realmente causa sufrimiento y miseria, por lo que el divorcio se convierte en una salida que se permite si la situación es realmente exigente.

Según lo informado por la página del Tribunal Religioso de Blitar, en general hay dos mecanismos principales de divorcio en el Islam que son acomodados por la ley en Indonesia:

1. Divorce Talak (Iniciativa del esposo)

Si las dificultades del hogar están del lado del esposo y el problema no puede resolverse, el esposo puede tomar el camino de divorcio de divorcio. Talak es la prerrogativa del esposo al decidir sobre los lazos matrimoniales, tanto verbalmente como por escrito, y debe ser sometido al tribunal religioso para una inauguración.