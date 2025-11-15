Andre Rosiade menciona la bondad hacia la familia de Pratama Arhan después del divorcio de Azizah Salsha

Jacarta – No Azizah Salsha volvió al centro de la atención pública tras la declaración de su padre, Otra rosadaen un podcast con el dr. Richard Lee se vuelve viral.

Por primera vez, Andre habló abiertamente sobre el viaje familiar de su hija con los jugadores de la selección de Indonesia. Pratama Arhanincluyendo procesos de divorcio recientemente finalizados. ¡Vamos, desplázate más!

Las palabras de André, que enfatizaban que las dos familias mantendrían buenas relaciones después del divorcio, se convirtieron en el centro de atención del público.

En su explicación, Andre Rosiade enfatizó que el matrimonio de Azizah y Arhan desde el principio fue un deseo mutuo de los dos jóvenes, no debido al estímulo o presión de ninguna familia.

«Respeto la elección de mi hijo. Mi hijo y Arhan acordaron pedir matrimonio en ese momento porque estaban seguros. Sí, lo facilitamos. No es por diseño, pidieron casarse. Así que lo respetamos y lo facilitamos», dijo Andre Rosiade, citando el vídeo de YouTube de Richard Lee, el sábado 15 de noviembre de 2025.

Además de resaltar la presión pública, Andre también se aseguró de que la relación entre su familia y la familia de Arhan se mantuviera armoniosa. Incluso la carrera del hermano mayor de Pratama Arhan no se vio afectada por el divorcio.

«Su hermano mayor, Arhan, sigue siendo jugador del Semen Padang FC hasta ahora», dijo.

Explicó que el proceso de divorcio entre ambos se desarrolló con plena madurez, sin conflictos entre las familias.

«Así que nos separamos en buenos términos de estas dos grandes familias. Azizah se reunió con la familia de Arhan, se despidió amablemente. Arhan hizo lo mismo. Así que quedó claro», continuó.

Sin embargo, según André, la reacción del público suele ser mucho más dura que la realidad detrás de escena. Consideró que su hija había sido objeto de insultos injustificados desde el inicio del matrimonio hasta después del divorcio oficial.

«A quienes no les va bien son los internautas. Desde el momento en que se casaron hasta que se separaron, Azizah siguió siendo una víctima. Aunque Azizah no abusó de los internautas, no fue corrupta, no hizo daño a nadie», enfatizó.

Andre incluso evalúa que la situación que enfrenta su hija ahora conduce al fenómeno de la cultura de la cancelación.

«Incluso hoy en día, el término cultura de cancelación se llama cultura de cancelación. ¿Por qué tanta gente atacó a Azizah? ¿Qué pecados tuvo mi hijo con otras personas?»