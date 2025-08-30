Andre Rosiade le pidió a Patrick Kluivet que dejara el equipo nacional indonesio si …

VIVA – Equipo nacional Indonesia jugará la cuarta ronda de partidos de clasificación 2026 Copa del Mundo Zona asiática. Garuda Squad es miembro del Grupo B con Arabia Saudita e Irak.

Todos los partidos cruciales se llevarán a cabo con un sistema de torneo en casa en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arabia Saudita, del 8 al 14 de octubre de 2025.

El formato de competencia utiliza el sistema Round Robin. Es decir, cada equipo solo se reúne una vez con dos oponentes en el grupo.

Solo los campeones del grupo tienen derecho a calificarse directamente a las finales de la Copa Mundial 2026, mientras que el segundo lugar aún tiene que luchar en la quinta ronda para competir por boletos de play-off entre confederaciones.

Con un sistema ajustado, las posibilidades de calificación de Indonesia para la Copa Mundial 2026 no son fáciles. Por lo tanto, una gran presión lleva al entrenador Patrick Kluivert.

OTROS ROSIADE Recordar a Kluivert

El vicepresidente del Parlamento Indonesio, así como el asesor de Semen Padang, Andre Rosiade, enfatizó que Kluivert debe estar preparado con todas las consecuencias. Según él, si no lleva a Indonesia a la Copa Mundial 2026, el paso más respetable es retirarse.

«Sigo siendo consistente con mi declaración de que si Patrick y sus amigos no traen a Indonesia a la Copa Mundial 2026, deberían tener caras y vergüenza. Ayer escuchamos que José Mourinho, un entrenador de calidad, tuvo un logro, muchas trofeos, pero fallamos en Fenerbahce y luego renunció», dijo Andre.

Andre también enfatizó, si Kluivert no tomó una posición, entonces PSSI debe actuar decisivamente.

«Si falla y todavía tiene una cara para sobrevivir en Indonesia, sí, mi esperanza de Patrick si falla es mejor renunciar. Pero si no renuncia, PSSI debe despedirlo», dijo.

Sin embargo, el político de West Sumatra también apreció si Kluivert pudo traer a Garuda para calificar para la Copa del Mundo.

«Si nos lleva con éxito a la Copa Mundial 2026, dale un contrato a largo plazo. Diez años tampoco es un problema. Debemos pensar justo y objetivo. Si falla, luego se dispara. Si pasa, entonces da una extensión de tiempo, por favor. Soy consistente con mi actitud», dijo Andre.