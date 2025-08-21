Andre Rosiade insta a BRI a monitorear a Ileague con fuerza, no deje que el gran modal haya una práctica de la mafia

VIVA – Miembro de la Comisión VI del Parlamento Indonesio, OTROS ROSIADEentregar un mensaje firme al director del presidente BriHerry Gunardi, al escuchar la opinión conjunta de la Asociación Bancaria de propiedad estatal (Himbara) y la Comisión de la Cámara de Representantes VI.

Leer también: Persik Kediri y Persis Solo no pudieron jugar en casa, el horario de la Super League de la Semana 3 cambió



Le preguntó a Bri como el patrocinador principal de la Liga 1, que ahora se llama Bri Súper liga No solo brindar apoyo financiero, sino también supervisar activamente el curso de la competencia.

Andre apreció los pasos de Bri que durante mucho tiempo habían estado apoyando al fútbol nacional. Según él, la existencia de BRI como patrocinador principal es una prueba clara de un compromiso importante con el desarrollo de los deportes.

Leer también: Entonces, una parte importante de la transformación, esta es la estrategia de Bri para mantener la calidad de la cartera a través de la gestión de riesgos de fortalecimiento



«Agradecemos a Bri, porque gracias a su Liga 1 de apoyo puede convertirse en Bri Super League. Este apoyo es extraordinario y ciertamente merece ser apreciado», dijo Andre después de la reunión, el jueves 21 de agosto de 2025.

Aun así, Andre dejó un mensaje especial. Le pidió a Bri no solo que se detuviera en la marca y la instalación del logotipo, sino que también se unió para alentar la transformación de Pt Liga Indonesia (Ilegal) ser más profesional y libre de la práctica de la mafia.

Leer también: Terrible, el jefe de la sucursal de Bumn Bank fue asesinado: 4 perpetradores fueron arrestados, ¡todavía en general!



«Esperamos que Bri use el poder de su patrocinio para garantizar que la competencia funcione de manera saludable. Debido a que el título es Bri Super League, Bri automáticamente tiene un papel importante para supervisar la competencia», dijo Andre.

Durante la reunión, se dijo que el Director Gerente de BRI acordó la evaluación de rutina propuesta. Cada tres meses, BRI realizará una evaluación del desempeño de PT Liga como operador de competencia.

Esta valoración no solo se refiere a los beneficios de la conciencia de la marca para BRI, sino que también asegura que la gobernanza de la liga sea más transparente y profesional.

Andre afirmó que si la competencia es saludable, el impacto se sentirá para el equipo nacional indonesio. «Si nuestra liga es profesional y de calidad, los nuevos jugadores nacerán automáticamente que pueden fortalecer el equipo nacional. Esa es la esperanza de la comunidad de fútbol», dijo.

Además, Andre también dio una severa advertencia a Pt Liga para que realmente limpie. «El mensaje es claro, no cualquier cosa. Trabajar profesionalmente, mejorar la calidad del fútbol y mantenerse alejado de la práctica de la mafia. Si no, por supuesto, será evaluado», dijo.

Incluso mencionó la condición del fútbol en la región del sudeste asiático. «¿Cómo podemos perder ante Camboya? Eso es vergonzoso. Entonces cambia y mejora. Si no, por supuesto, hay consecuencias», concluyó Andre.