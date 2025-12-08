André Rosiade expresa sus condolencias por la muerte del padre de Pratama Arhan: el señor Sutrisno era una buena persona

VIVA – Un profundo dolor envuelve a la familia Pratama Arhan donde el padre, Sutrisno, murió el domingo 7 de diciembre de 2025. El padre murió alrededor de las 06.00 WIB en el Hospital Regional Soetijono Blora, Java Central. La muerte del fallecido no sólo hizo que la familia perdiera una cálida figura paterna, sino que también provocó la simpatía de varios grupos, incluidas figuras públicas y líderes comunitarios que alguna vez fueron cercanos a la familia de Arhan.

Uno de los que expresó sus condolencias fue Otra rosadaquien una vez fue miembro de la familia de Arhan y se casó con su hija, Azizah Salsha. A través de las cargas de historias de Instagram, Andre mostró su más sentido pésame y recordó la amabilidad del difunto padre de Arhan. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun. El señor Sutrisno es una buena persona, si Dios quiere, Husnul Khotimah. Aamiin», escribió Andre Rosiade en su carga en Instagram @andre_rosiade, citado el lunes 8 de diciembre de 2025.

Esta expresión refleja el respeto de Andre por el difunto Sutrisno. Aunque la relación habitual entre las dos familias había terminado después del divorcio de Arhan y Azizah, André Rosiade todavía mostraba una actitud de aprecio hacia la familia de su ex yerno.

En una declaración separada, anteriormente Andre Rosiade también habló sobre la separación entre Pratama Arhan y Azizah Salsha. Destacó que el divorcio entre ambos se produjo sin mayores conflictos y estuvo acompañado de respeto mutuo por parte de ambos lados de la familia.

«Así que nos separamos en buenos términos de estas dos grandes familias. Azizah se reunió con la familia de Arhan, se despidió amablemente. Arhan hizo lo mismo. Así que quedó claro», dijo.

El fallecimiento del padre de Pratama Arhan dejó un profundo dolor. Las oraciones y el pésame continúan fluyendo del público, de los compañeros deportistas, de las figuras públicas y de los antiguos parientes políticos del fallecido André Rosiade. Esperemos que el difunto encuentre el mejor lugar y que la familia que quedó atrás reciba fortaleza.