Andre Rosiade dijo que Azizah Salsha conoció y se despidió de la familia de Arhan antes de divorciarse.

Jacarta – Azizah Salsha Y Pratama Arhan Se sabe que se divorciaron oficialmente en septiembre de 2025. Aunque los dos se separaron, las noticias sobre Azizah y Pratama Arhan siguen atrayendo la atención del público hasta el día de hoy.

Más recientemente, el padre de Azizah Salsha, que también es miembro de la Cámara de Representantes de Indonesia, Andre Rosiade, se refirió a la vida doméstica que su hija había construido con Pratama Arhan.

En dr. Richard Lee, un político del partido Gerindra, explicó que su segundo matrimonio fue una decisión puramente personal para Azizah y Arhan. Como padre, él sólo apoya sus buenas intenciones de casarse.

«Si es una cuestión de elección, sí. Así que respeto la elección de mi hijo. Mi hijo y Arhan acordaron pedir matrimonio en ese momento. Sí, porque estuvieron de acuerdo, estaban seguros, así que lo facilitamos», dijo Andre.

Aunque al final el matrimonio de su hijo con Pratama Arhan tuvo que terminar, André Rosiade respetó las decisiones de ambos. También enfatizó que Azizah y Arhan se separaron en buenos términos.

«Cuando se separaron, decidieron separarse, se separaron en buenos términos. Sí, se separaron en buenos términos», continuó.

Según Andre, Azizah incluso se reunió con la familia de Arhan para disculparse por no poder mantener su hogar. Arhan también hizo lo mismo cuando llegó a la familia de Azizah.

«Azizah conoció a la familia de Arhan y se despidió amablemente. Arhan hizo lo mismo. Así que está claro», dijo el hombre con gafas.

Sin embargo, Andre admitió que le sorprendió ver la reacción de los internautas que continuaron insultando a su hija incluso después de que los dos se divorciaron. De hecho, ambos han terminado su relación en buenos términos.

«Así que la separación fue amistosa, los que no fueron amigables fueron los internautas. Sí, desde el inicio del matrimonio hasta que se separaron, Azizah siguió siendo la víctima», dijo.

Para su información, Pratama Arhan solicitó en secreto el divorcio en el Tribunal Religioso de Tigaraksa Tangerang el 1 de agosto de 2025. Los dos se divorciaron oficialmente por PA Tigaraksa Tangerang el 29 de septiembre de 2025. Según la decisión del tribunal religioso de Tigaraksa, los dos se divorciaron por incompatibilidad.