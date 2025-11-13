Andre Rosiade demuestra que todavía tiene una buena relación con la familia de Arhan, toca este tema

Jacarta – Otra rosadapadre de Azizah Salsha reveló sobre la separación de su hija de Pratama Arhan. Según afirma Andre Rosiase, su hija y el futbolista del Bangkok United se separaron en buenos términos. Esto también desestima las acusaciones descabelladas entre el público.

Lea también: Azizah Salsha fue blasfemada hasta que fue golpeada por Cancel Culture, Andre Rosiade: ¿Cuál fue su pecado?



«Adiós en buenos términos», dijo André Rosiade en su aparición en dr. Richard Lee, citado el jueves 13 de noviembre de 2025.

Como prueba, André Rosiade dio un ejemplo de cómo su relación con la familia de Pratama Arhan sigue siendo buena hasta el día de hoy. Andre dijo que todavía podría actuar profesionalmente con el hermano mayor de Pratama Arhan, Dimas Roni, que actualmente todavía juega en el Semen Padang FC. Como se sabe, Andre Rosiade es uno de los administradores del club Semen Padang.

Lea también: La marca deportiva que invitó a Azizah Salsha a convertirse en modelo de JFW se disculpa: ¡seremos más selectivos!



«¿Cuál es el ejemplo de que nos separamos en buenos términos? Yo soy el que cuida del Semen Padang FC, soy el que busca el dinero del Semen Padang FC. Su hermano Arhan sigue siendo jugador del Semen Padang FC hasta ahora. Luego, su esposa sigue siendo empleada en el Hospital Semen Padang en Padang y me dijeron que me reuniera con su hermano y le dije que continuara con su carrera en el Semen Padang», dijo.

No solo eso, Andre Rosiade incluso aconsejó a Dimas Roni que obtuviera la certificación de entrenador. André dijo esto para que cuando Dimas Roni se retire pueda seguir siendo entrenador de la liga de fútbol de Indonesia.

Lea también: Apareciendo como modelo en JFW 2026, Azizah Salsha cosecha blasfemia y amenaza con boicotear



«Seguiré apoyándote hasta que ya no seas lo suficientemente fuerte para jugar al fútbol. Te dije mientras jugaba en Semen Padang, hermano, toma un certificado de entrenador para que cuando te retires, Mas Roni tenga un certificado de entrenador A para que luego puedas continuar tu vida como entrenador en la Liga 2, Liga 3 o Liga 1. Así que nuestra relación está bien, no hay problemas», explicó.

André Rosiade incluso reveló que la relación con su ex yerno sigue siendo buena hasta el día de hoy. Andre dijo varias veces que su ex yerno lo contactaba a menudo.

Pero lamentablemente los internautas mostraron una respuesta diferente. Incluso admitió que le sorprendió que muchos internautas atacaran a su hija después del divorcio.

«Incluso después de separarnos, Arhan se puso en contacto conmigo varias veces y todavía me llamó. No hubo ningún problema, pero sí, vi que mi hijo estaba siendo atacado constantemente. Pero nuestra familia no necesita ir a podcasts. El Dr. Richard me invitó a hacer asuntos de fútbol, ​​así que eso es importante, no dejes que se diga que quieres aparecer así. Así que está claro, quiero tocar eso un poco», dijo.