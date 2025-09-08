Andre Onana te deja, únete a Trabzonspor

VIVA – Kiper Manchester United, Andre OnanFinalmente acordó mudarse a Türkiye. Onana se someterá a una temporada conjunta de préstamo Trabzonspor.

El portero de Camerún llegó a Old Trafford en 2023 desde el Inter de Milán con una etiqueta de 51 millones de euros más una bonificación adicional de € 4 millones. Sin embargo, su apariencia está lejos de las expectativas. La fila de errores hace su posición debajo de la barra en el centro de atención.

Aunque había cerrado la temporada de debut con la medalla campeona de la Copa FA, Onana aún no podía separarse de las críticas. La siguiente temporada no fue mejor. La lesión en los isquiotibiales lo hizo ausente en la pretemporada, luego hizo un error fatal en su primer partido esta temporada Mu Vergonzoso vergonzoso de Grimsby en la Copa Carabao.

Ese error parece ser el último partido de Onana esta temporada. Según News, se ha logrado el acuerdo de préstamo a Trabzonspor. El mercado de transferencias turcas aún está abierto, por lo que la mudanza puede inaugurarse de inmediato.

Mientras tanto, MU ha preparado un reemplazo. Altay Bayindir, que la temporada pasada se convirtió en el revestimiento de Onana, ahora se traza como el portero principal. El club también trajo al joven portero Amberes, Senne Lammens, con un precio de 21 millones de euros más una bonificación.

Equipo Ruben Amorim Volverá a la acción después de un descanso internacional con un duro partido contra el Manchester City.