Andre Johnson, DeAndre Hopkins tiene cuidado … Nico Collins viene para sus discos

En los 23 años de historia del Houston Texans Franquicia, ha habido 11 casos en los que un recipiente de pases de Texans presentó una temporada en la que promediaron al menos 80 yardas de recepción por juego. El Salón de la Fama del Fútbol de 2024, Andre Johnson, es responsable de seis de esas temporadas. Actual Ravens de Baltimore amplio Deandre Hopkins Tenía tres de esas temporadas. Y Nico CollinsEl semental de 26 años de Houston ha replicado esa hazaña dos temporadas seguidas.

Esta seguramente no es la primera vez, ni será la última de este año que leerá o escuchará sobre cómo Nico Collins está listo para ser Supernova en 2025. Todos en el fútbol de fantasía están en todo el videout de los Texans. Collins era Matthew Berry Montar o morir subcampeónMientras que el campo experto de fantasía de ESPN, Yates declaró recientemente que cree Collins tiene el potencial de fantasía de los 3 receptor ancho Top Top. Nathan Jahnke de Pro Football Focus Listado Collins como el WR más infravalorado en fantasía.

En las últimas dos temporadas, Nico Collins no solo ha surgido como el incuestionable receptor número uno en la lista de Houston Texans … se ha establecido como un receptor de la NFL superior, a la par con los gustos de los gustos de los gustos Ja’arrr Chase, Justin Jefferson y Cordero de Ceedee En varias categorías estadísticas.

En 2023 y 2024 combinados, Collins ocupa el quinto lugar en yardas por juego, segundo en yardas por objetivo, y es el líder de la liga en yardas por ruta, una estadística de eficiencia que tiende a ser un excelente indicador de cuán productivo es un receptor podría Suponga que todos los jugadores reciben el mismo volumen. Y el volumen de Collins podría terminar disparándose en 2025.

El camino es claro para una ruptura de Nico Collins, pero ¿puede mantenerse saludable?

No hay Stefon Diggs o Tank Dell en la foto que quita los objetivos de Nico Collins en 2025. Es una sala de receptor ancha relativamente no probada fuera de Collins y Christian Kirk. Además, sin el corredor Joe Mixon para potencialmente toda la temporada 2025, es posible que los tejanos necesiten apoyarse en el brazo derecho del mariscal de campo CJ Stroud Más a menudo este año que el año pasado.

La gran pregunta es, ¿Will Nico Collins se mantendrá lo suficientemente saludable durante toda la temporada para de hecho ¿fugarse? Por juego por juego, Collins es uno de los recipientes más productivos de la NFL. Pero en los últimos dos años, Collins se ha perdido siete juegos, y se ha visto obstaculizado en una serie de concursos para los que se adapta. Para perseguir a Andre Johnson y DeAndre Hopkins en los libros de récords de temporada de Houston Texans, Collins necesitará jugar una lista completa de 17 juegos, y él lo sabe.

«Me siento como Lo principal es que tengo que estar saludable «, Collins declaró Después de la derrota de postemporada de Houston ante el Jefes de Kansas City.

¿Qué registros de Texans podría romper Nico Collins en 2025?

Suponiendo que Nico Collins puede evitar cualquier lesión que le cuente juegos o incluso instantáneas significativas, debería terminar amenazando algunas de las mejores calificaciones de una sola temporada de Andre Johnson y DeAndre Hopkins este año.

En las últimas dos temporadas, Collins ha promediado 85.3 yardas de recepción por juego. Estire eso en un horario completo de 17 juegos y eso equivale a 1,450 yardas en la temporada. Eso sería 148 yardas antes del récord de temporada de Andre Johnson. Todo lo que Collins necesitaría hacer para eclipsar la temporada de 1,598 yardas de Johnson en 2012 es un promedio por juego en nueve yardas a 94.3 por juego, y se convirtió en el primer tejano en alcanzar la marca de 1.600 yardas en una temporada.

DeAndre Hopkins tiene las tres mejores marcas de touchdown de una temporada en la historia de los Texans, con su mejor temporada en 2017, cuando transportó a 13 puntajes. Esa temporada, el porcentaje de touchdown de Hopkins fue del 13.8%, que es solo marginalmente más alto que la marca de Collins en 2023 (10.0%). Suponiendo que Collins ve un aumento en los objetivos y las recepciones, ¿está fuera de discusión que podría terminar con 14 puntajes en 2025?

No lo creo, y es por eso que en cada draft de fantasía en el que estoy, estoy apuntando a Nico Collins. Te aconsejaría, y CJ Stroud, hagas lo mismo.