Andra Day afirma que un exgerente robó 1,6 millones de dólares en demandas en duelo

Cantante y actriz premiada Andra Day está en medio de una amarga separación con el manager Jeff Evans, según un par de demandas presentadas en Los Ángeles esta semana.

Evans, que ha trabajado con Day durante 14 años, presentó una denuncia el lunes contra Day, nacida Cassandra Monique Batie, acusándola de no pagar el dinero que le debía en relación con un recorte del 40% de sus regalías editoriales y una comisión del 20% sobre otros acuerdos. La demanda de Evans también alega que entre 2012 y 2017, los gastos relacionados con Day fueron mayores que los ingresos, generándole una pérdida.

La presentación acusa a Day de no pagar al menos 850.000 dólares a Evans, incluido el dinero obtenido a través de anticipos de publicación de Kobalt y pagos relacionados con el papel principal de Day en la película de terror de Netflix. La liberación. Evans afirma que no le han pagado según los términos de sus diversos acuerdos desde 2024.

Según su sitio webBuskin Records sólo cuenta a Day como cliente; Gestión de línea de bajo sitio web no proporciona una lista de clientes.

El martes, Day presentó una contrademanda contra Evans, describiendo el recorte del 40% de sus publicaciones como “explotador” y que ciertos términos relacionados con el reparto de ganancias entre ellos terminaron en junio de 2023. Evans afirma que ciertas disposiciones de sus acuerdos continuaron en vigor después de ese momento.

En la demanda, Day acusa a Evans de haber sido “sorprendida robando con las manos en la masa”, incluida la expropiación de un fondo discográfico de 600.000 dólares y un millón de dólares relacionado con sus ingresos musicales. “[Evans] desvió tanto dinero de Day, un creador de éxitos cuádruple platino y ganador del Globo de Oro a la Mejor Actriz, que la dejó enfrentando el desalojo, sin poder pagar el mínimo mensual de su [$300,000-plus] deuda de tarjeta de crédito y sin fondos suficientes para hacer una gira”, se lee en la denuncia de Day.

La demanda de Day exige una investigación contable para desentrañar una supuesta “red de engaños” y determinar con precisión cuánto le debe Evans a Day. Un representante de Day no regresó de inmediato. VariedadSolicitud de comentarios adicionales.