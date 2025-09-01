Andovi y Jovial Da López se unieron a la demostración de las demandas de 17+8 personas: Reforma de DPR masiva

Yakarta, Viva – un número hombre de influencia como Y el da López Y Jovial da López Ven para hacer una demostración frente al edificio RPDCentral Yakarta, el lunes 1 de septiembre de 2025.

En la acción, Andovi trajo un póster que contenía docenas de demandas y con un sombrero de dibujos animados de una pieza. Llamó al sombrero una forma de protesta para luchar contra la falsedad, la injusticia y la demanda de libertad.

Andovi explicó que su partido trajo 25 demandas basadas en tres puntos importantes, a saber, la transparencia, la reforma y la empatía.

Del total, 17 demandas de demandas a corto plazo que deben completarse en esta semana. Mientras tanto, 8 demandas a largo plazo deben llevarse a cabo en un año.



17 más reclamos de 8 personas

«Dentro de una semana pedimos 17 demandas y 8 demandas a largo plazo. Hay muchas», dijo Andovi en el lugar.

Andovi dijo que una de las demandas que tuvieron que llevarse a cabo esta semana era formar un equipo de investigación independiente relacionado con las víctimas de violencia y violaciones de los derechos humanos por APRAT.

«Pero el número 1 más importante es la forma de un equipo de investigación independiente del caso Affan Kurniawan, Umar Amaruddin, así como todas las víctimas de violencia y violaciones de los derechos humanos por parte de otros aparatos durante la manifestación de ayer con un mandato claro y transparente», dijo.

«Esta intimonia fecha límiteEl 5 de septiembre «, agregó Andovi.

Además, Jovi agregó que su partido también exigió una reforma masiva de DPR. Dijo que los miembros del DPR deberían trabajar para la gente, no para el líder de los partidos políticos.

«Hasta ahora sabemos, incluso Ahmad Sahroni dijo ayer, eh el KPK si quieres atrapar, cubrir Líder del partido primero. ¿Esta gente de DPR trabaja para el líder del partido o trabaja para la gente? «Dijo.

Dijo que los miembros del DPR habían estado trabajando para el presidente general de los partidos políticos. Según él, si el DPR se toma en serio el trabajo para las personas, todas las aspiraciones o demandas de las personas deben llevarse a cabo.

«Si realmente queremos una reforma masiva de DPR, trabaje para la gente, el punto. Eso es lo que queremos. El resto es cuando se trabaja para la gente, todo esto va. En realidad», explicó Jovi.

«Ahora funciona solo para el líder del partido y el partido. Por lo tanto, no será así. No todo no caminará», agregó.

TVONENEWS/SYIFA AULIA